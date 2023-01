1 Një ekip afgan i futbollit të grave duke pozuar për një portret në Kabul. Gratë dhe vajzat duhet të fshehin identitetet e tyre me burka – veshje që tërësisht mbulon trupin dhe fytyrën, duke lënë vetëm një hapësirë të rrjetëzuar për të shikuar – teksa ato përballen me frikësime, kërcënime dhe, në disa raste, me rrahje nga vetë familjarët e tyre për shkak se merren me sporte.