BE-ja përballet me një vendim 'historik' për anëtarësimin e Ukrainës

Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen thotë se vendet anëtare përballen me një "vendim historik" në një samit që do të mbahet me 23 dhe 24 qershor, në të cilin do të vendoset nëse do t'i japin Ukrainës statusin e anëtarësimit.

"Shpresoj pas 20 vitesh, kur të shikojmë prapa, ne do të jetë në gjendje të themi se bëmë gjënë e duhur”, u tha Von der Leyen gazetarëve gjatë kthimit nga një vizitë në Kiev.

Von der Leyen kishte udhëtuar të shtunën në Kiev për të diskutuar me presidentin ukrainas, Volodymyr Zelensky, ndër të tjera, pikat e mbetura të në aplikimin e Ukrainës për anëtarësim, raporton DPA.

Ekzekutivi i BE-së dëshiron të publikojë rekomandimin e tij në fund të javës nëse vendit, i cili i ka rezistuar një pushtimi rus që nga 24 shkurti, duhet t'i jepet statusi i kandidatit për anëtarësim në BE.

Ukraina ka arritur shumë në vitet e fundit, por mbetet shumë për të bërë, tha Von der Leyen në rrugën e saj gjatë kthimit në Poloni.

"Rekomandimi ynë do ta pasqyrojë me kujdes këtë", shtoi ajo.