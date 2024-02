Arabia Saudite thotë se s’do të lidhë marrëdhënie me Izraelin, nëse ai s'e njeh shtetin palestinez

Arabia Saudite u ka thënë Shteteve të Bashkuara se nuk do të lidhë marrëdhënie diplomatike me Izraelin, nëse ai nuk e njeh pavarësinë e Palestinës sipas kufijve të vitit 1967, me Jerusalemin Lindor si kryeqytet të saj, tha të mërkurën Ministria e Jashtme saudite.

Ajo iu referua një shteti të cilin palestinezët kanë shumë që synojnë ta themelojnë përkrah Izraelit në territoriret e uzurpuara nga Izraeli në luftën e vitit 1967: Bregun Perëndimor, përfshirë Jerusalemin Lindor, dhe Rripin e Gazës.

Arabia Saudite bëri thirrje po ashtu që “agresioni izraelit” kundër Rripit të Gazës të ndalet dhe forcat izraelite të tërhiqen nga territori palestinez.

Shtetet e Bashkuara kishin ndërmjetësuar për disa muaj bisedime mes Arabisë Saudite dhe Izraelit për normalizimin e marrëdhënieve dhe njohjen e vendit derisa shpërtheu lufta në Gazë në tetor, e cila bëri që Riadi të tërhiqej për shkak të zemërimi arab me ofensivën e Izraelit.

Sekretari amerikan i Shtetit, Antony Blinken, i cili është duke e vizituar rajonin, tha se Princi i Kurorës Mohammed bin Salman e ka “përsëritur interesimin e fuqishëm të Arabisë Saudite për të biseduar për normalizimin” kur ata të takohen këtë javë.

“Por, ai e bëri të qartë atë qe e kishte thënë më parë, në mënyrë që të arrihet kjo nevojiten dy gjëra: përfundimi i konfliktit në Gazë dhe një rrugë e qartë dhe e besueshme për themelimin e një shteti palestinez”, tha Blinken.

Të martën, zëdhënësi i Shtëpisë së Bardhë për Siguri Kombëtare, John Kirby, tha se administrata Biden ka marrë përgjigje pozitive se Arabia Saudite dhe Izraeli janë të gatshme t’i vazhdojnë bisedimet për normalizim.

Ministria e Jashtme saudite tha në komunikatë se “Mbretëria ia ka bërë të qartë SHBA-së qëndrimin e vet të prerë se nuk do të ketë marrëdhënieve diplomatike me Izraelin, nëse një shtet i pavarur palestinez nuk njihet sipas kufijve të vitit 1967, me Jerusalemin si kryeqytet të vetin”.

Lufta në Gazë e ka kthyer vëmendjen kah ideja për zgjidhjen me dy shtete të konfliktit izraelito-palestinez.

Kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu, ka thënë se e kundërshton themelimin e një shteti palestinez.

Vendet si Shtetet e Bashkuara dhe Britani e Madhe e kanë përsëritur mbështetjen e tyre për një zgjidhje me dy shtete.

Së fundmi, sekretari i Jashtëm i Britanisë së Madhe, David Cameron, tha se do të vijë koha kur Britania do ta shqyrtojë njohjen e shtetit palestinez, përfshirë edhe në Kombet e Bashkuara.