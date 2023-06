Sveçla: Arrestohet një nga sulmuesit e gazetarëve në veri të Kosovës

Ministri i Punëve të Brendshme i Qeverisë së Kosovës, Xhelal Sveçla, ka njoftuar se një nga udhëheqësit e grupit që ka sulmuar gazetarët e mediumit Kallxo, në Leposaviq, me datë 29 maj, sapo është arrestuar.

“Nemanja Vllaskoviq do të ballafaqohet me drejtësi për sulmet e kryera ndaj gazetarëve tanë. Të gjithë sulmuesit dhe kriminelët do të sillen para drejtësisë, kjo nuk ka alternativë”, ka shkruar Sveçla në Facebook.

Ai ka përgëzuar Policinë e Kosovës për punën në hetimin dhe arrestimin e sulmuesit të dyshuar të gazetarëve.

Sulmet ndaj gazetarëve në komunat veriore të Kosovës, janë shpeshtuar javët e fundit, derisa ata po raportojnë për zhvillimet në këtë pjesë të vendit.

Tensionet në veri u rritën në fund të majit, kur Policia e Kosovës i ndihmoi kryetarët të futen në ndërtesat komunale, me gjithë kundërshtimet e serbëve lokalë.

Më 29 maj, tensionet kulmuan me përleshje ndërmjet protestuesve serbë dhe KFOR-it, ku pati dhjetëra të plagosur nga të dyja anët.

Më 16 qershor, gazetarët janë sulmuar sërish në Leposaviq, derisa po mbulonin vizitën e ministrit të Adminsitrimit të Pushtetit Lokal, Elbert Elbert Krasniqi, te kryetari i komunës së Leposaviqit, Lulzim Hetemi.

Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës ka njoftuar se gjatë tensioneve të fundit në veri të Kosovës janë shënuar 28 sulme në dretim të ekipeve të mediave.