Arsenal i luftës në duart e sulmuesve në Banjskë

Siç rezultoi nga hetimet, disa sulmues më pas u larguan nga territori i Kosovës, ndërsa disa u strehuan në manastirin e Banjskës, nga ku u përleshën me policinë kosovare.

Kjo armë është e lirë për t’u prodhuar dhe e lehtë për t’u përdorur. Me pak trajnim shtesë, një anëtar i një njësie të ushtrisë mund të mbajë një ose dy të tilla, të cilat mund të përdoren për të sulmuar tanke ose automjete.

Në ueb-faqen e Zastava-s mund të lexohet se granatahedhësi është i besueshëm në kushte ekstreme klimatike dhe terreni.

Thuhet se M93 funksionon vetëm me zjarr, por se shpejtësia e zjarrit mund të ndryshojë nga 50 në 400 plumba në minutë. Mbushja bëhet me një karikator me kapacitet prej 29 plumbash, i vendosur në kutinë e municionit.

Thuhet, po ashtu, se baza trekëndëshe mundëson ndryshimin e shpejtë të pozicionit luftarak, ndërsa varësisht kërkesave taktike, ai mund të montohet në lloje të ndryshme mjetesh luftarake.