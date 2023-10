Artistët hungarezë të hip-hopit e sfidojnë Qeverinë

“Fidesz është sunduesi! Shpirti ynë po fluturon!” këndon me zë të lartë Krubi, një artist i ri i hop-hopit, në një skenë të ndriçuar nga dritat portokalli. Duke performuar në Sziget, festivalin më të madh veror të muzikës në Budapest, reperi hungarez e puth një marionetë që i ngjan kryeministrit hungarez, Viktor Orban. Puthja u prit me brohoritje të mëdha nga turma.

Në një skenë tjetër, një këngëtar i bendit të rokut Carson Coma e veshi një fanellë me mbishkrimin: “Homofobët janë homoseksualë”, një kritikë për politikat e Qeverisë për LGBTI-në, sipas të cilave, çiftet e gjinisë së njëjtë e kanë të ndaluar birësimin e fëmijëve. Qeveria i ka luftuar edhe temat rreth LGBT-së në librat për fëmijë dhe adoleshentë, madje duke e bërë detyrim mbështjelljen plastike të librave në librari, që cilësohen si fyese.

Midis paraqitjes së tij në Sziget, Hundred Sins, një DJ i cili del në skenë me maskë, e këndon një këngë për Ukrainën. “Njerëz, për çfarë dreqin po bëni aheng? Njerëzit po vriten në shtetin tonë fqinj”, tha ai, duke iu referuar pushtimit të plotë të Ukrainës nga Rusi, i cili nisi më 2022.

Ai e kritikoi edhe Qeverinë e Hungarisë, e cila i kundërshton sanksionet e Bashkimit Evropian ndaj Rusisë, refuzon t’i dërgojë armë Ukrainës, dhe vazhdon të ketë marrëdhënie të ngrohta me presidentin rus Vladimir Putin.

Sipas një sondazhi të vitit 2021, i kryer nga kompania e kërkimeve me bazë në Budapest, Median, vetëm 14 për qind të hungarezëve të moshës 18-49 vjeçe do të votonin për partinë Fidesz, krahasuar me 64 për qind të njerëzve mbi moshën 60-vjeçare. Një studim tjetër, gjeti se 33 për qind e njerëzve të moshës 15-29 vjeçe besojnë se Qeveria e tanishme mund të rrëzohet vetëm me dhunë.