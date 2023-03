Balerina ukrainase e zhvendosur nga pushtimi rus, shkëlqen në Hungari

Ndërsa dritat në Shtëpinë e Operës Shtetërore të Budapestit fiken, një balerinë ukrainase me emrin Hanna Muromtseva fillon të ngjitet në ajër në rolin kryesor të "Liqenit të Mjellmave" të Çajkovskit. Në fund të performancës së saj publiku shpërthen me duartrokitje.

Një vit më parë, kur kërcimtarja 29-vjeçare u largua nga kryeqyteti i Ukrainës, Kiev, me një tren të mbushur me mijëra njerëz të tjerë pas pushtimit rus, Muromtseva pyeti veten nëse ajo do të dilte përsëri në skenë.