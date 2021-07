Policët e Serbisë trajnohen në Rusi

Ministri i Punëve të Brendshme i Serbisë, Aleksandar Vulin, dhe ambasadori i Rusisë në Beograd, Aleksandar Bocan Harchenko, ranë dakord të hënën që të vazhdojnë trajnimin e policëve serbë në institucionet e arsimit të lartë rus.

Trajnimi do të përqendrohet në luftën kundër terrorizmit, krimit të organizuar dhe të teknologjisë së lartë, trafikut të paligjshëm të drogës, si dhe në fushën e situatave emergjente, njoftoi Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë.

Më parë, Vulin ka paralajmëruar edhe një stërvitje të përbashkët anti-terroriste të njësive speciale të Serbisë dhe Rusisë, që do të mbahet në vjeshtë.

Në muajin maj, Vulin ka vizituar bazën e Gardës Kombëtare të Federatës Ruse, të njohur si Rosgvardiya.

Atëbotë, ai ka thënë se Serbia “po realizon bashkëpunim të mirë me të gjitha shërbimet e sigurisë të Federatës Ruse”.

Rosgvardiya, sipas informacioneve në ueb-faqen e saj, është themeluar në prill të vitit 2016, me dekretin e presidentit rus, Vladimir Putin.

Rosgvardiya është nën kontrollin e drejtpërdrejtë të Putinit.

Serbia bashkëpunon me Rusinë në fushat e sigurisë dhe mbrojtjes dhe mban lidhje të ngushta me të, përkundër kërkesave të Bashkimit Evropian që Serbia - si vend kandidat për anëtarësim në BE - të harmonizojë politikën e saj të jashtme me politikën e bllokut.

Bashkimi Evropian ka vendosur sanksione ndaj Rusisë, pasi kjo e fundit ka aneksuar Gadishullin ukrainas të Krimesë në vitin 2014.

Serbia nuk u është bashkuar këtyre sanksioneve.