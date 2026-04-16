Sekuestrohen armë e municione në Zubin Potok

Ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, tha se autoritetet kanë sekuestruar armatime të llojeve të ndryshme në veriun e Kosovës, të banuar me shumicë serbe.
Sipas Sveçlës, bastisjet u kryen në gjashtë lokacione në Zubin Potok dhe policia gjeti “armatime të llojeve të ndryshme, radiolidhje, granatë dore, uniforma ushtarake si dhe 213 copë municion”.
“Provat e siguruara gjatë këtij operacioni dëshmojnë përpjekje të vazhdueshme për veprimtari të kundërligjshme me potencial për të cenuar sigurinë dhe stabilitetin në vend”, shkroi Sveçla në Facebook, ku publikoi një video të armatimeve të sekuestruara.
Ai shtoi se çdo veprim që rrezikon rendin, ligjin dhe sigurisë do të trajtohet pa asnjë kompromis.
Edhe në të kaluarën, veçmas që nga sulmi i armatosur i shtatorit të vitit 2023 në Zveçan, autoritetet kanë sekuestruar armatim dhe municion në katër komunat në veri të Kosovës, të banuara me shumicë serbe.
Në nëntor të vitit të kaluar, kur ishin gjetur detonatorë në Leposaviq, Sveçla e kishte akuzuar Serbinë, se “përmes bandave kriminale e terroriste” vazhdon të planifikojë “sulme terroriste në Kosovë”.
Për sulmin në Banjskë të Zveçanit, ku një grup i serbëve të armatosur vranë një polic të Kosovës, Kosova e fajëson Beogradin. Por, Serbia mohon çdo përfshirje.
Përgjegjësinë për sulmin e ka marrë Millan Radoiçiq, ish-nënkryetar i Listës Serbe – partisë kryesore të serbëve në Kosovë – të cilin Prishtina kërkon që Beogradi ta ekstradojë në Kosovë.
Ndaj tij dhe 44 personave të tjerë është ngritur një aktakuzë nga Prokuroria Speciale e Kosovës, teksa gjykimi ndaj tre të akuzuarve në këtë rast, po shkon drejt fundit.