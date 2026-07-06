BE-ja dënon aktivitetet destabilizuese të Rusisë në Ballkanin Perëndimor

Bashkimi Evropian tha se i kundërshton aktivitetet destabilizuese të Rusisë në Ballkanin Perëndimor dhe shtoi se marrëdhëniet me Rusinë nuk mund të vazhdojnë si zakonisht, përderisa regjimi i Vladimir Putinit vazhdon agresionin ndaj Ukrainës.
Duke iu përgjigjur një pyetjeje lidhur me vazhdimin e bashkëpunimit ndërmjet policisë së entitetit të Republikës Sërpska dhe Moskës, Komisioni Evropian i tha Radios Evropa e Lirë se entitetet në Bosnje dhe Hercegovinë kanë të drejtë të zhvillojnë bashkëpunim ndërkombëtar në fushat për të cilat janë përgjegjëse, por se duhet t’i përmbahen plotësisht Kushtetutës së Bosnje dhe Hercegovinës dhe vendimeve të institucioneve shtetërore.
“Politika e jashtme në Bosnje dhe Hercegovinë është kompetencë ekskluzive e shtetit, ndërsa entitetet kanë detyrim kushtetues t’i ndihmojnë institucionet shtetërore në përmbushjen e obligimeve të tyre”, thuhet në përgjigjen e Komisionit Evropian.
Ministri i Punëve të Brendshme i entitetit të Republikës Sërpska, Zhelko Budimir, nënshkroi më 23 qershor në Moskë një memorandum bashkëpunimi me Oleg Baranovin, shefin e Drejtorisë Kryesore të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Federatës Ruse për qytetin e Moskës, i cili është i sanksionuar nga Bashkimi Evropian.
Me këtë, u vazhdua bashkëpunimi i vendosur më shumë se dhjetë vjet më parë, i cili parasheh shkëmbimin e informatave, trajnime profesionale, si dhe bashkëpunim në luftën kundër terrorizmit dhe formave të tjera të kriminalitetit.
Teksti i memorandumit të ri nuk është bërë publik.
Nga Ministria e Punëve të Brendshme e Republikës Sërpska i thanë Radios Evropa e Lirë se ai “i konkretizon më tej format e bashkëpunimit në fushën e aftësimit profesional, shkëmbimit të përvojave dhe realizimit të trajnimeve të përbashkëta”.
Parlamenti Evropian miratoi më 17 qershor një rezolutë për Bosnje dhe Hercegovinën, në të cilën dënoi bashkëpunimin e autoriteteve të Republikës Sërpska me zyrtarë rusë që gjenden nën sanksione ndërkombëtare.
Në rezolutë u theksua se marrëdhëniet e tilla përbëjnë rrezik për sigurinë dhe stabilitetin e Bosnje dhe Hercegovinës.
Bosnje dhe Hercegovina u është bashkuar zyrtarisht sanksioneve të Bashkimit Evropian kundër Rusisë, por zbatimi i tyre kundërshtohet nga politikanët e Republikës Sërpska, të udhëhequr nga Millorad Dodik, president i partisë në pushtet, Aleanca e Socialdemokratëve të Pavarur.