"Një ditë errësira do të kalojë": Çifti rus që u largua nga Rusia për jetën në det

Këtë verë çiftit do t'i skadojnë lejet e qëndrimit; nuk është e sigurt nëse ajo mund të zgjatet. Vesnin thotë se procedura dikur ka qenë e thjeshtë, por shumë aplikime tani janë refuzuar. "Disa pretendojnë se Putini ishte përgjegjës për dëbimin e rusëve nga Turqia nga Recep Tayyip Erdogan. Por, unë nuk mendoj kështu. Besoj se ka të bëjë me fluksin e fundit të emigrantëve", thotë Vesnin. "As rusët nuk janë aspak të vetmit. Ka iranianë dhe irakianë që po merren me çështje shumë më të këqija".

Gazetari beson se kthimi në Rusi tani do të ishte një gabim.



“Askush nuk përfiton nga burgosja”, pohon ai. “Dhurimi i donacioneve për kauzat e Ukrainës është i më e mirë. Kthimi në Rusi do të jetë i mundur një ditë, por nuk jam i sigurt se kur dhe si do të ndodhë”.



"Dhe më zhgënjyes është fakti se është krejtësisht jashtë kontrollit tim. Por, një ditë errësira do të kalojë. Rusia do ta humbasë këtë luftë. Do të shfaqen mundësi që të bëhet diçka për ta kthyer vendin tonë në një drejtim tjetër”.



“Tani është e rëndësishme për rusët që emigruan të shpëtojnë veten, të ruajnë mendjet, instinktet e tyre, në mënyrë që të kuptojnë se kur do të vijë ai moment”.

Përgatiti: Albina Kastrati