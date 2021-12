MD: Kosova fiton 210 milionë euro nga dhënia me qira e burgut për Danimarkën

Danimarka po planifikon të marrë me qira qeli burgu në Kosovë për 300 të burgosur që pritet të dëbohen nga shteti në fund të dënimit të tyre.

Ministria e Drejtësisë në Kosovë ka dhënë detaje lidhur me këtë marrëveshje në vlerë 210 milionë eurosh.

"Të dënuarit të cilët do të tranferohen në këtë institucion nuk do të jenë të rrezikshmërisë së lartë. [210 milionë euro] do të dedikohen edhe në investime kapitale, në veçanti për energjinë e ripërtëritshme", thuhet në njoftimin e ministrisë.

Sipas njoftimit, marrëveshja mes dy palëve lidhur me këtë çështje pritet të arrihet ditën e hënë, gjegjësisht, më 20 dhjetor të këtij viti pas vizitës së ministrave danez në Republikën e Kosovës.

Marrëveshja parashihet të gjejë zbatim të plotë në periudhë dhjetë vjeçare.

Projekti, i cili synon të lehtësojë mbipopullimin e burgjeve, synon gjithashtu rritjen e kapacitetit të burgjeve të Danimarkës me 326 vende midis viteve 2022 dhe 2025, tha në një deklaratë Ministria daneze e Drejtësisë.

Në vitin 2020, rreth 350 të burgosur pritej të dëboheshin nga shteti në fund të dënimit të tyre.

Popullsia e burgjeve në Danimarkë është rritur për 19 për qind që nga viti 2015, duke arritur në më shumë se 4,000 të burgosur në fillim të vitit 2021, duke tejkaluar 100 për qind të kapacitetit sipas statistikave zyrtare.

Në të njëjtën periudhë, numri i gardianëve u tkurr për 18 për qind në këtë shtet skandinav me 5.8 milionë banorë, i cili njihet për burgjet e hapura për të burgosurit me dënime me më pak se pesë vjet.

“Do të kemi mungesë për deri në 1,000 vende në kapacitetet e burgjeve deri në vitin 2025”, tha në deklaratë Ministri i Drejtësisë, Nick Haekkerup.

“Me marrëveshje është rënë dakord që të merren me qira 300 burgje në Kosovë dhe të zgjerohet kapaciteti i burgjeve në Danimarkë për disa qindra vende”, thuhet në deklaratë.

Kosova kishte 1,642 të burgosur në vitin 2020, përkatësisht 97 për qind të kapacitetit të saj, sipas Raportit Botëror të Burgjeve të Universitetit të Londrës.

Më parë Norvegjia dhe Belgjika kanë marrë me qira qeli burgu në Holandë.