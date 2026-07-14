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Disa të vdekur nga zjarri në Bruksel, thonë autoritetet

Një kamioni zjarrfikës në vendin e ngjarjes, pas zjarrit në një ndërtesë në Bruksel, Belgjikë, 14 korrik 2026.
Një kamioni zjarrfikës në vendin e ngjarjes, pas zjarrit në një ndërtesë në Bruksel, Belgjikë, 14 korrik 2026.

Disa njerëz e kanë humbur jetën në një zjarr që shpërtheu në një kantier ndërtimi në Bruksel të martën, ndërsa kërkimet për gjashtë persona të zhdukur po vazhdojnë, njoftuan autoritetet vendase.

Një numër i papërcaktuar trupash u gjetën në njërin prej dy ashensorëve të projektit të madh të rinovimit në sheshin qendror “Place de Brouckere”, ku zjarri shpërtheu herët të martën, tha një zëdhënës i inspektoratit të punës në kryeqytetin belg.

Personeli i emergjencës punon në vendngjarje, pas zjarrit në ndërtesën në Bruksel, Belgjikë, 14 korrik 2026.
Personeli i emergjencës punon në vendngjarje, pas zjarrit në ndërtesën në Bruksel, Belgjikë, 14 korrik 2026.

Ai shtoi se ende nuk është e qartë nëse trupat e gjetur u përkasin të gjashtë punëtorëve të raportuar si të zhdukur.

Brigada e zjarrfikësve bëri të ditur se në çastin e shpërthimit të zjarrit në kantier ndodheshin më shumë se 200 punëtorë.

Tre njerëz janë dërguar në spital pas zjarrit, tha ajo.

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