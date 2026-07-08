Trump thotë se armëpushimi me Iranin “ka marrë fund”

Presidenti amerikan, Donald Trump, tha se armëpushimi me Iranin “ka marrë fund”, duke e quajtur Teheranin “të sëmurë” pasi Uashingtoni kreu sulme ndaj Republikës Islamike dhe Irani tha se shënjestroi baza amerikane në Gjirin Persik.
“Thjesht është humbje kohe të merresh me ta”, tha udhëheqësi amerikan, teksa po fliste me gazetarët në Ankara të Turqisë së bashku me sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte.
“Sa më përket mua, ka marrë fund. Nuk dua të merrem më me ta. Janë mashtrues”, tha Trump. “Janë të sëmurë. Udhëhiqen nga njerëz të sëmurë. Janë të pamëshirshëm, njerëz të dhunshëm dhe nëse do të kishin një armë bërthamore, do ta përdornin”, tha Trump.
Përderisa Trump tha se Memorandumi i Mirëkuptimit “ka marrë fund”, ai shtoi se ua lë në dorë negociatorëve amerikanë nëse duan të vazhdojnë bisedimet e paqes.
Muajin e kaluar, Uashingtoni dhe Teherani nënshkruan një Memorandum Mirëkuptimi, që synon dhënien fund të luftës që nisi në fund të shkurtit me sulmet ajrore të SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit.
Ky memorandum u kërkon të dyja shteteve që të përmbahen nga kërcënimet ose përdorimi i forcës ndaj njëra-tjetrës. Po ashtu, ai parashih një periudhë 60-ditore të armëpushimit për t’iu dhënë kohë palëve për diplomaci, me synim që të arrihet një marrëveshje afatgjatë.
Deklaratat e Trumpit vijnë pasi Garda Revolucionare Islamike tha më herët se goditi objekte ushtarake amerikane në Bahrejn dhe Kuvajt, si kundërpërgjigje ndaj sulmeve të reja amerikane kundër Iranit.
Kuvajti dhe Bahrejni konfirmuan sulmet.
SHBA-ja më herët kreu sulme të reja ndaj Republikës Islamike dhe hoqën një përjashtim nga sanksionet që i lejonte Teheranit të shiste naftë në rrethana të caktuara.
SHBA-ja e akuzoi Republikën Islamike për sulme ndaj anijeve tregtare në Ngushticën e Hormuzit.