Trump: Irani s’ka kartë tjetër, përveç shantazhit në Hormuz

Presidenti amerikan, Donald Trump, tha se Irani “nuk ka asnjë kartë” përveç përdorimit të rrugëve ujore ndërkombëtare për “shantazh afatshkurtër”.
Kjo deklaratë, e bërë në rrjetet sociale, vjen pak para bisedimeve të planifikuara mes në Shteteve të Bashkuara dhe Iranit në Islamabad më 11 prill.
Teksa nënpresidenti amerikan, JD Vance, u nis drejt Islamabadit për të udhëhequr delegacionin amerikan në këto bisedime, Trump sugjeroi se Tehrani ka pak opsione përveç negociatave.
“Duket se iranianët nuk e kuptojnë që nuk kanë asnjë kartë, përveç një shantazhi afatshkurtër ndaj botës duke përdorur rrugët ujore ndërkombëtare”, shkroi Trump në platformën e tij Truth Social më 10 prill, duke iu referuar me gjasë Ngushticës së Hormuzit.
“Arsyeja e vetme pse ata janë ende gjallë sot është që të negociojnë!”.
Trump ka akuzuar Iranin për shkelje të kushteve të marrëveshjes së armëpushimit të arritur më 7 prill, duke vendosur kufizime mbi transportin detar përmes ngushticës, një arterie kyç për dërgesat e naftës dhe gazit nga Gjiri Persik. Përmes kësaj rruge detare kalon rreth 20 për qind e naftës dhe gazit në botë.
Postimi në Truth Social i Trumpit erdhi jo shumë kohë pasi kryetari i parlamentit iranian Mohammad Baqer Qalibaf, i cili do të jetë pjesë e delegacionit të Iranit, shkroi në X se “një armëpushim në Liban dhe lirimi i aseteve të bllokuara të Iranit… duhet të përmbushen para se të fillojnë negociatat”.
Ndërkaq, më herët Trump tha për New York Post se SHBA-ja po përgatit luftanijet me armatim, duke sugjeruar se do ta godasë Iranin nëse bisedimet dështojnë.
“Po i armatosim anijet me armët më të mira që janë prodhuar ndonjëherë... Dhe, nëse nuk kemi një marrëveshje, ne do t’i përdorim ato, do t’i përdorim në mënyrë shumë efektive”.
Ndërkaq, nënpresidenti amerikan Vace është nisur nga Uashingtoni drejt Pakistanit për bisedimet e para që kur nisi lufta e SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit më 28 shkurt.
Ai tha se pret negociata “pozitive” edhe pse kalimi nëpër Ngushticën e Hormuzit po përballet me pengesa dhe bombardimet e Izraelit ndaj Libanit po vazhdojnë.
“Mezi presim negociatat. Mendoj se do të jenë pozitive”, tha ai, duke lënë të hapur edhe mundësinë e një qasjeje më të ashpër.
“Nëse iranianët janë të gatshëm të negociojnë me mirëbesim, ne sigurisht jemi të gatshëm të zgjasim dorën e bashkëpunimit. Nëse përpiqen të na manipulojnë, atëherë do të kuptojnë se ekipi negociator nuk do të jetë aq i hapur”.
Ai shtoi se presidenti Trump “na ka dhënë disa udhëzime mjaft të qarta, kështu që do të shohim”.
Vance do të udhëheqë delegacionin amerikan së bashku me të dërguarin e posaçëm Steve Witkoff dhe Jared Kushner. Iran ka dërguar ministrin e Jashtëm Abbas Araghchi dhe kryetarin e Parlamentit Mohammad Baqer Qalibaf, i cili ka qenë shumë i zëshëm në deklaratat kundër SHBA-së javët e fundit.
Kryeministri i Pakistan, Shehbaz Sharif, tha se bisedimet janë “ose tani ose kurrë”, raportuan disa media. Palët pritet të komunikojnë në mënyrë indirekte përmes zyrtarëve pakistanezë, në vend se të zhvillojnë takime ballë për ballë.
Pakistani shpalli dy ditë pushim zyrtar në kryeqytet para bisedimeve, siç bëjnë zakonisht autoritetet për ngjarje të mëdha diplomatike për arsye sigurie.
Hoteli Serena në zonën e fortifikuar të Islamabadin, ku janë dislokuar mbi 10.000 policë, forca paramilitare, rangerë dhe personel i ushtrisë, u zbraz nga mysafirët më 8 prill për të pritur këto bisedime.