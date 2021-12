Gërvalla shpall të padëshiruar zyrtarin rus të UNMIK-ut

Ministrja e Punëve të Jashtme e Kosovës, Donika Gërvalla e ka shpallur non grata (të padëshiruar) një zyrtar rus të Misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK).

Sipas njoftimit të ministres, vendimin e ka marrë me kërkesë të Kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti.

“[Vendimi është marrë] për shkak të veprimtarisë së tij të dëmshme, e cila ka cenuar sigurinë kombëtare të Republikës së Kosovës. Njëkohësisht kam njoftuar institucionet ligjzbatuese dhe autoritetet përkatëse për zbatimin e këtij vendimi”, thuhet në njoftimin e ministres.

Ajo ka shtuar se “Institucionet e Republikës së Kosovës mbeten të vendosura në betejën kundër ndikimit malinj të Federatës Ruse dhe përfaqësuesve e satelitëve të saj në rajon”.

“Republika e Kosovës do të vazhdojë të bashkëpunojë edhe më ngushtë me aleatët e saj ndërkombëtarë, e sidomos me ata amerikanë, evropianë dhe me NATO-n, për të penguar çdo përpjekje destabilizuese të Federatës Ruse në rajonin tone”, thuhet në njoftim.

Ministrja nuk ka dhënë detaje të tjera në lidhje me zyrtarin e shpallur non grata.

Rikujtojmë se më 22 tetor të këtij viti Kosova ka urdhëruar dëbimin e dy diplomatëve rusë, duke akuzuar Moskën për aktivitete “destabilizuese”.

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani kishte njoftuar se diplomatët janë urdhëruar të largohen nga vendi.