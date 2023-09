2 Refugjatët duke u ngrohur pranë një zjarri të ndezur në rrugën që çon drejt kufirit me Armeninë, derisa presin që të hapet rruga për në Armeni më 25 shtator. Armenia dhe Azerbajxhani kanë luftuar dy luftëra në tri dekadat e fundit lidhur me kontrollin e rajonit, i cili u bë i banuar me shumicë etnike, brenda kufijve të njohur ndërkombëtarisht të Azerbajxhanit, pas kolapsimit të Bashkimit Sovjetik.