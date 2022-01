Mijëra anulime e vonesa të fluturimeve në fillim të javës

Një stuhi dimërore që goditi mesin e Atlantikut e kombinuar me pandeminë ka bërë që fluturimet nëpër botë të anulohen apo të vonohen.

Më shumë se 2,600 fluturime në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe më shumë se 4,100 fluturime në mbarë botën u anuluan që nga mesdita e së hënës (3 janar), sipas shërbimit të gjurmimit të fluturimeve, FlightAëare.

8,500 fluturime të tjera u vonuan, duke përfshirë 3,100 në SHBA. Udhëtarët mund të kenë shpresë nga një përmirësim i parashikuar i motit.

Linjat ajrore anuluan më pak se 300 fluturime amerikane të planifikuara për të martën.

Së pari, megjithatë, ata duhej të përballeshin me një stuhi dimërore që pritej të sillte deri në 25 centimetra borë për Distriktin e Kolumbisë, Virxhinian Veriore dhe Merilendin Qendror deri të hënën pasdite.

Anulimet dhe vonesat sapo shtuan dëshpërimin e ndjerë gjatë fundjavës nga udhëtarët e pushimeve që përpiqen të kthehen në shtëpi.

"Ishte një kaos absolut," tha Natasha Enos, e cila kaloi një natë të së shtunës dhe të dielën pa gjumë në Aeroportin Ndërkombëtar të Denverit, gjatë asaj që supozohej të ishte një ndalesë e shkurtër në një udhëtim brenda vendit nga Uashingtoni në San Francisko.

Enos, e cila kishte rezervuar fluturimin në Frontier Airlines, nuk mësoi se fluturimi i saj lidhës për në Kaliforni ishte anuluar derisa ajo kishte zbritur tashmë në Denver. Ajo nxitoi të gjente fluturime alternative dhe të lundronte nëpër një zonë për marrjen e bagazheve që ishte mbytur me udhëtarë të tjerë të bllokuar dhe të hutuar në kulmin e valës së re të infeksioneve COVID-19.



Me përhapjen e variantit Omicron, shumë të transmetueshëm, mesatarja për rastet e reja ditore të COVID-19 në SHBA është trefishuar gjatë dy javëve të fundit dhe ka arritur në 400,000 të dielën, sipas shifrave nga Universiteti Johns Hopkins.

Numri i fluturimeve të ndërprera në SHBA ishte në disa qindra në ditë, një javë para Krishtlindjeve dhe më pas u rrit mbi 1000 në ditë, pasi linjat ajrore fajësuan mungesat e ekuipazhit të shkaktuar nga virusi.

For several days, airlines and their passengers lucked out ëith mostly favorable ëeather, but a ëinter storm that hit the Midëest on Saturday caused cancellations to spike again to neë highs.

Gjatë fundjavës, rreth 5,400 fluturime në SHBA u anuluan - gati 12 për qind e të gjitha fluturimeve të planifikuara - dhe më shumë se 9,000 në mbarë botën, sipas FlightAëare.

Shumë nga anulimet janë bërë disa orë apo edhe një ditë përpara. Linjat ajrore besojnë se kanë një shans më të mirë për të mbajtur orare më të lehta në rrugën e duhur kur ka ndërprerje të tilla si bora ose stuhi.

Southëest Airlines kishte anuluar rreth 575 fluturime, ose 15 të atyre që ishin të planifikuara gjatë të hënës, deri në mesditë.

Linjat ajrore po paguajnë bonuse të përkohshme për të inkurajuar pilotët dhe stjuardesat që të marrin fluturimet e lëna bosh nga kolegët me COVID-19. United Airlines do t'u paguajë pilotëve trefishin e pagave të tyre të zakonshme për marrjen e fluturimeve të hapura gjatë pjesës më të madhe të janarit.

Spirit Airlines arriti një marrëveshje me sindikatat për t'i paguar stjuardesat dyfish deri të martën.