Viti 2022 në objektivin e fotografëve të REL-it

3 Mariupoli, në Ukrainë, më 5 shkurt.



Fotografi Amos Chapple tha se “kjo fotografi është shkrepur më pak se tri javë para se Rusia të niste një pushtim të shkallës së gjerë në Ukrainë dhe të shkatërronte Mariupolin në masë të madhe. Ishte e çuditshme të isha atje atë kohë, dhe t’i dëgjoja banorët të thoshin se e ndienin të mundshëm një pushtim, teksa vazhdonin të bënin jetë normale. Një burrë vendës në plazh më tha se i konsideronte gjasat për një pushtim të afërt rreth pesëdhjetë me pesëdhjetë. Më pas, ai vazhdoi të ecte bashkë me partneren e tij dhe me macen e tyre, sikur s’e vrisnin mendjen për asgjë në botë”.