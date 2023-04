"Fusha e luleve" në Ukrainë rihapet pas pushtimit rus

Parku më i madh privat i Ukrainës u përdor si bazë për ushtrinë ruse për disa javë pas pushtimit të vitit 2022. Pavarësisht se shumica e infrastrukturës së saj u shkatërrua nga forcat ruse gjatë tërheqjes, tre milionë tulipanë tani kanë filluar të lulëzojnë dhe parku është vendosur të rihapet më 27 prill.

Në pranverën e vitit 2022, ushtarët ukrainas që lëviznin me kujdes nëpër tokën në perëndim të Kievit të braktisur nga forcat ruse që po tërhiqeshin, u përballën me një skenë surreale. Në mjediset e Dobroparkut, parku privat më i madh i Ukrainës, fushat me lule ekzotike kishin filluar të lulëzojnë të rrethuara nga zymtësia e shkatërrimit nga zjarri i luftës.