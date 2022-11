Vijat ndarëse: Gardhet e reja kufitare të Evropës

3 Gardhi kufitar 4-metërsh i Lituanisë me Bjellorusinë, i fotografuar në nëntorin e vitit 2021.



Vendet evropiane kanë ngritur barriera kufitare me gjatësi prej mbi 1.000 kilometrash gjatë 30 vjetëve të fundit, ndërsa shumica e këtyre gardheve janë ndërtuar që prej krizës me emigrantë më 2015.