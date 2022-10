Gjermania i analizon "me shumë seriozitet" kërcënimet bërthamore të Putinit

Qeveria gjermane i analizon “me shumë seriozitet” kërcënimet bërthamore të presidentit rus, Vladimir Putin, ka thënë ministrja e Jashtme gjermane, Annalena Baerbock.

Megjithatë, ajo ka thënë se Berlini nuk do të lejojë që të shantazhohet nga Moska.

“Ne i analizojmë fjalët e tij me shumë seriozitet, gjithçka tjetër do të ishte neglizhencë”, ka thënë ajo për gazetën, Neue Osnabrücker Zeitung.

Putin e ka dëshmuar disa herë se ai nuk u shmanget krimeve më të këqija të luftës, ka thënë Baerbock.

Prapëseprapë, sipas saj, Putin e kupton se “asnjë shtet në botë, as ato, sikurse Kina - që nuk kanë marrë pozicion të qartë - nuk do të pranojnë të luajnë me zjarrin në këtë çështje”.

“Ne nuk duhet, dhe as nuk do t’i nënshtrohemi shantazhit – Putin do të shihte diçka të tillë si ftesë për përshkallëzim të mëtutjeshëm”.

Bearbock ka thënë se është e bindur që presidenti rus është duke humbur mbështetjen në botë.

“Janë shumë pak shtete që ende e mbështesin Putinin; qindra mijëra rusë të rinj janë duke ikur nga shteti. Presidenti rus është më i izoluar dhe më i vetmuar se kurrë më parë”.

Lufta në Ukrainë ka nisur më 24 shkurt.

Vetë Putin e quan luftën si “operacion special ushtarak” për të çmilitarizuar Ukrainën.

Perëndimi është përgjigjur ndaj Rusisë, duke goditur ekonominë e këtij shteti me sanksione të ashpra.

Si pasojë e luftës kanë vdekur mijëra persona dhe miliona të tjerë janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre.