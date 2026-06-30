Supremja refuzon kërkesën e Trumpit për kufizim të shtetësisë të fituar nga lindja

Gjykata Supreme amerikane ka refuzuar kërkesën e presidentit Donald Trump, për kufizim të fitimit të shtetësisë nga lindja, duke i dhënë goditje një nga prioriteteve kryesore të administratës së tij për luftimin e imigrimit.
Për vendimin votuan gjashtë gjykatës dhe tre ishin kundër.
Gjykatësit mbajtën në fuqi një vendim të një gjykate më të ulët që bllokoi urdhrin ekzekutiv të nënshkruar nga Trumpi përmes së cilit urdhëroheshin agjencitë amerikane që të mos njihnin shtetësinë e fëmijëve të lindur në Shtetet e Bashkuara nëse asnjëri prej prindërve nuk ishte shtetas amerikan ose nuk kishte banim të përhershëm apo siç njihet ndryshe “green card”.
Kundërshtarët e urdhrit të Trumpit kanë argumentuar se ai shkel amendamentin e 14-të të Kushtetutës amerikane, i cili ua njeh shtetësinë personave të lindur në SHBA që janë “subjekt i juridiksionit të saj”.
Trumpi e lëshoi këtë urdhër vitin e kaluar, në ditën e parë të rikthimit të tij në detyrë, si pjesë e një pakete politikash për të ashpërsuar masat ndaj imigrimit të ligjshëm dhe të paligjshëm.
Gjykata Supreme e mori këtë vendim para festës së 4 korrikut kur Shtetet e Bashkuara shënojnë 250-vjetorin e shtetësisë.
Sfidimi i urdhrit të Trumpit, që u shqyrtua nga Supremja, përfshiu një padi të dorëzuar në Nju Hempshajër nga prindër dhe fëmijë shtetësia e të cilëve u kërcënua nga urdhri.
Amendamenti i 14-të prej kohësh është interpretuar si garantues i shtetësisë për foshnjat e lindura në Shtetet e Bashkuara, me vetëm disa përjashtime, si fëmijët e diplomatëve të huaj ose të pjesëtarëve të një force pushtuese armike.
Dispozita në fjalë, e njohur si Klauzola e Shtetësisë thotë: “Të gjithë personat e lindur ose të natyralizuar në SHBA dhe që i nënshtrohen juridiksionit të saj, janë shtetas të Shteteve të Bashkuara dhe të shtetit ku banojnë”.
Administrata amerikane ka argumentuar se shprehja “që i nënshtrohen juridiksionit të saj” nënkupton se lindja në SHBA, në vetvete, nuk mjafton për të fituar shtetësinë dhe se kjo përjashton foshnjat e emigrantëve që ndodhen në shtet në mënyrë të paligjshme ose që qëndrojnë ligjërisht, por përkohësisht si studentët universitarë apo personat që kanë viza pune.
Sipas administratës, shtetësia u jepet vetëm fëmijëve të atyre që kanë “besnikërinë primare” ndaj Shteteve të Bashkuara, përfshirë shtetasit amerikanë dhe banorët e përhershëm. Administrata argumenton se kjo besnikëri përcaktohet përmes “vendbanimit të ligjshëm”, të cilin avokatët e administratës përkufizojnë si “qëndrim të ligjshëm dhe të përhershëm brenda një shteti, me synimin për të mbetur aty”.
Për vite të tëra, Trump ka argumentuar se synon të kufizojë se kush kualifikohet për marrjen e shtetësisë përmes lindjes.
Vitin e kaluar ai shkroi në rrjetet sociale: “Shtetësia e fituar nga lindja nuk është paraparë për njerëz që vijnë me pushime për t’u bërë shtetas të SHBA-së, dhe më pas të marrin me vete pjesën tjetër të familjes, dhe duke nga përqeshur e duke na quajtur ‘budallenj’”.
“Por, kartelet e drogës e adhurojnë këtë! Ne, për hir të korrektësisë politike, jemi një vend I BUDALLALLËKUT, por në të vërtetë kjo është krejt e kundërta e korrektësisë politike dhe është edhe një faktor tjetër që çon drejt mosfunksionimit të Amerikës”, shkroi Trump.
Gjykata Supreme vitin e kaluar vendosi në favor të Trumpit në një rast sa i përket shtetësisë të përfituar nga lindja, përmes një vendimi që kufizoi kompetencat e gjyqtarëve federalë për të bllokuar politikat presidenciale në mbarë vendin. Megjithatë, ky vendim nuk e zgjidhi çështjen e ligjshmërisë së urdhrit të Trumpit.