Hoteli Holiday në Sarajevë: Mbijetoi luftën, vështirë se e mbijeton edhe pandeminë

Ndërtesa e verdhë në qendër të Sarajevës, shpesh e krahasuar me lodra Lego, u projektua nga arkitekti Ivan Shtraus. Ajo që po ndodhte brenda saj vazhdimisht është përshkruar si diçka që të kujton skenat e filmit Casablanca: një vend ku të gjithë vijnë në fund të ditës. Ose të paktën ashtu ishte gjatë luftës në Bosnje dhe Hercegovinë, kur ky hotel ishte shtëpia e shumë ekipeve të huaja të gazetarëve.

U hap gjatë Lojërave Olimpike në Sarajevë në vitin 1984. Në fillim të luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë u përdor si zyrë e luftës së Radovan Karaxhiqit, e më pas u bë shtëpia e ekipeve të shumta të gazetarëve ndërkombëtarë që mbulonin luftën. Hoteli Holiday Inn, sot i rinovuar, e që ka ndërruar emrin në Hotel Holiday, pas një të kaluare të trazuar dhe me dyer të hapura gjatë luftës, mbeti pa asnjë mysafir për shkak të pandemisë së koronavirusit.

Hoteli i parë me një etiketë ndërkombëtare në Sarajevë, Holiday Inn, u hap zyrtarisht në prag të Lojërave Olimpike Dimërore në tetor të vitit 1983. Gjatë Lojërave, hoteli ishte selia e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar dhe presidentit të tij, Juan Antonio Samaranch.

Hoteli me dhjetë kate kishte vetëm disa seksione që ishin të sigurta.

"Ishte gjithashtu një hotel ku Radovan Karaxhiq dhe 'komiteti i krizave’ të Partisë Demokratike Serbe (SDS) do të kishin selinë e tyre të përkohshme në fillim të vitit 1992", tha Morrison.

"Në atë kohë, ishin rreth 300-400 punëtorë në hotel, ndoshta edhe më shumë, por me siguri 400 gjatë Lojërave Olimpike".

Gjatë luftës, hoteli nuk kishte furnizim të rregullt me ujë dhe energji elektrike. Për ushqim, hoteli gjente zgjidhje.

"Holiday Inn ishte shtëpi për shumë, në të cilin e mbuluam luftën në Bosnje dhe rrethimin e Sarajevës në vitet e 90-ta. Përgjithmonë është i lidhur me atë kohë dhe përpjekjet tona për të raportuar faktet gjatë të shtënave”, tha për Radion Evropa e Lirë, Christiane Amanpour.

Sidoqoftë, përveç punës, ata luanin poker. Në hotel herë pas here luante dhe një pianist dhe gjithashtu ata kishin një mënyrë shumë të pazakontë për t’u argëtuar: duke u lëshuar me një litar nga kati i sipërm në hollin e hotelit.

"Këtë, nuk e pashë kurrë më, as në Bagdad dhe as në Pakistan. Që gazetarët i ndanë informacionet kaq shpejt dhe lehtë. Nuk kishte asnjë lloj konkurrence".

"Hoteli kishte pjesën e përparme me pamje nga Muzeu (Muzeu Kombëtar i Bosnjës) dhe Grbavica, e cila ishte plotësisht e shkatërruar dhe ato dhoma nuk u përdorën. Janë përdorur vetëm dhomat anësore", shpjegon Stevanoviq.

“Kur ata e morën në pronësi hotelin, ndodhi një rilindje. Planet për ndërtimin e një Cineplexx-i pranë hotelit jo vetëm që do të sigurojë hapësirë shtesë për Festivalin, por gjithashtu edhe të ardhmen e hotelit. Fatkeqësisht, kriza me COVID-19 (sëmundja që shkaktohet nga koronavirusi), e cila është shumë e dëmshme për industrinë e turizmit, mund të vendosë shumë hotele në probleme të konsiderueshme financiare”, tha profesori Morrison.

Vitin e kaluar, ata njoftuan për hapjen e Cineplexx, një kinema që është në partneritet me Festivalin e Filmit në Sarajevë (SFF).

Sot, për shkak të pandemisë, në Hotel Holiday nuk ka asnjë mysafir.

Zahid Bukva thotë se ai nuk e kishte paramenduar se diçka e tillë mund të ndodhte.

“A ka ndonjë gjë tjetër që mund të na ndodh? E kishim luftën, tash edhe kjo koronë (koronavirusi). Kjo është e paimagjinueshme. Janë humbje të mëdha kur bëhet fjalë për turizmin. Vitin e kaluar, kjo sallë, ky recepcion, por edhe dhomat ishin plot me turistë. Tani çfarë kohe ka ardhur, me humbje të mëdha, mendoj se hotelet do të mbyllen. Fatkeqësisht, edhe ky”, thotë Bukva.

Të gjitha rezervimet e grupit të hoteleve “Europe Group” tashmë janë anuluar deri në vitin 2021 dhe humbjet për shkak të pandemisë COVID-19 janë milionëshe, konfirmoi Rasim Bajroviq, i cili është gjithashtu pronar dhe menaxher i Hotelit Holiday, një nga pesë hotelet e këtij grupi.

Ky grup më parë njoftoi se "ata do të detyrohen të mbyllin hotelet më prestigjioze në Sarajevë nëse kufijtë nuk hapen".

Ndërkohë, më 14 korrik, Këshilli i Ministrave i Bosnjë e Hercegovinës, njoftoi se kufijtë do të hapen për qytetarët e Bashkimit Evropian dhe vendeve të Shengenit me një test negativ për COVID-19, jo më të vjetër se 48 orë.

"Ky është një lajm i mirë për turizmin dhe industrinë e hotelerisë dhe ky është një hap drejt shpëtimit të industrisë sonë", tha Bajroviq për REL.