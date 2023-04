Investime milionëshe në turbinat e termocentralit Kosova B

Korporata Energjetike e Kosovës dhe kompania amerikane, General Electric, kanë nënshkruar të premten marrëveshjen për modernizimin e turbinave me avull të termocentralit Kosova B. Investimi që do të bëhet në modernizimin e termocentralit Kosova B, kap vlerën e rreth 50 milionë eurove.

Modernizimi që do t’u bëhet turbinave me avull do të mundësojë që termocentrali Kosova B të jetë në funksion edhe për dy dekadat e ardhshme, ka thënë kryeministri i Kosovës, Albin Kurti.



Me rritjen e prodhimit të energjisë elektrike, ai tha se Kosova po redukton varësinë nga importi i energjisë.



Kosova në vitin 2021 ka importuar 1.311.461 megavat rrymë.



Termocentrali Kosova B përbëhet nga dy njësi gjeneruese të njohura si njësia B1 dhe B2.



Njësia B1 e këtij termocentrali është lëshuar në punë në vitin 1983, ndërsa B2 një vit pas.