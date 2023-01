3 Dy gra, njëra prej të cilave pa shami në kokë, duke shëtitur në Teheran më 6 dhjetor.



Në vitin 1983, Qeveria islamike e Iranit miratoi një ligj, sipas të cilit "gratë që shfaqen në publik pa hixhab fetar, dënohen me 74 goditje me kamxhik". Megjithatë, dënimet e shkurtra me burg janë më të zakonshme.