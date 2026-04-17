Irani thotë se Ngushtica e Hormuzit është hapur pas marrëveshjes Izrael-Liban

Ministri i Jashtëm iranian, Abbas Araqchi bëri të ditur të premten se Ngushtica e Hormuzit - rrugë ujore shumë e rëndësishme për tregtinë globale - do të jetë "plotësisht e hapur" për aq kohë sa do të zgjasë armëpushimi i arritur mes Libanit dhe Izraelit.
Presidenti amerikan, Donald Trump, e postoi menjëherë një mesazh falënderimi, pas njoftimit iranian.
Araqchi tha në një postim në X - dikur Twitter - se Ngushtica është e hapur për të gjitha anijet tregtare gjatë pjesës së mbetur të armëpushimit 10-ditor midis forcave izraelite dhe Hezbollahut të mbështetur nga Irani, për të cilin arritën marrëveshje Izraeli dhe Libani nën ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara.
Hezbollahu është grup militant dhe parti politike njëkohësisht, dhe kontrollon pjesën më të madhe të Libanit jugor. Ai konsiderohet organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara, ndërsa Bashkimi Evropian e ka futur në listë të zezë vetëm krahun e tij të armatosur.
Araqchi shtoi se kalimi i anijeve duhet të bëhet përgjatë itinerarit të shpallur nga Organizata e Porteve dhe Detarisë së Iranit.
Lufta e Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit ndaj Iranit, e cila filloi më 28 shkurt, ka vrarë mijëra njerëz dhe ka destabilizuar Lindjen e Mesme.
Konflikti gjithashtu mbylli praktikisht Ngushticën e Hormuzit, përmes së cilës kalon një e pesta e naftës dhe gazit të lëngshëm natyror në botë, duke kërcënuar me goditjen më të rëndë ndaj naftës në histori.
Çmimet e naftës ranë me rreth 9% pas postimit të Araqchit.
Fondi Monetar Ndërkombëtar këtë javë uli parashikimet për rritjen globale dhe paralajmëroi se ekonomia botërore rrezikon të bjerë në recesion nëse konflikti zgjatet.
Një ditë më parë, Trump kishte deklaruar se bisedimet mund të zhvillohen qysh këtë fundjavë, por kjo duket gjithnjë e më pak e mundshme deri të premten pasdite për shkak të vështirësive logjistike për mbledhjen e zyrtarëve në kryeqytetin e Pakistanit, Islamabad, ku pritet të zhvillohen bisedimet.