Irani teston me sukses raketën balistike me rreze të lartë veprimi

Irani testoi me sukses një raketë balistike me një rreze të mundshme prej 2,000 kilometrash të enjten, tha media shtetërore, dy ditë pasi shefi i forcave të armatosura të Izraelit ngriti mundësinë e një "veprimi kundër Teheranit” lidhur me programin e tij bërthamor.

Irani, i cili ka një nga programet më të mëdha të raketave në Lindjen e Mesme, thotë se armët e tij janë të afta të arrijnë bazat e armiqve të tyre më të mëdhenj, Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rajon.

Pavarësisht kundërshtimit të SHBA-së dhe Evropës, Republika Islamike ka thënë se do të zhvillojë më tej programin e saj të raketave "mbrojtëse".

"Mesazhi ynë për armiqtë e Iranit është se ne do të mbrojmë vendin dhe arritjet e tij. Mesazhi ynë për miqtë tanë është se ne duam të ndihmojmë stabilitetin rajonal", tha ministri iranian i Mbrojtjes, Mohammadreza Ashtiani.

Një videoklip i shkurtër u shfaq në televizionin shtetëror të Iranit, ku shihej lëshimi i një versioni të përmirësuar të raketës balistike Khoramshahr 4 të Iranit.

Raketa, pretendohet se kishte një rreze veprimi prej 2,000 kilometrash dhe kapacitet për të mbajtur një kokë rakete prej 1,500 kilogramësh.

Sipas agjencisë shtetërore të lajmeve IRNA, raketës me karburant të lëngshëm iu dha emri "Kheibar", duke aluduar në një kështjellë hebreje të pushtuar nga luftëtarët myslimanë gjatë periudhës së hershme të Islamit.

“Raketa Kheibar, e ndërtuar brenda vendit, posedon karakteristika të dukshme si përgatitja e shpejtë dhe aftësitë e lëshimit, duke e bërë atë një armë taktike dhe jo vetëm strategjike”, u tha në njoftim.

Izraeli, një shtet që Republika Islamike nuk e njeh, e percepton Iranin si një nga kërcënimet kryesore të ekzistencës së tij.

Irani thotë se raketat e tij balistike janë një forcë e rëndësishme parandaluese dhe hakmarrëse kundër Shteteve të Bashkuara, Izraelit dhe kundërshtarëve të tjerë të mundshëm rajonalë.

Një zëdhënës i ushtrisë izraelite tha se ushtria nuk komenton për çështje të tilla.

Mes shqetësimeve për përparimin e shpejtë të Teheranit në avancimet bërthamore, përpjekjet e gjashtë fuqive botërore për të ringjallur marrëveshjen bërthamore të Iranit të vitit 2015 kanë ngecur që nga shtatori i kaluar.

Marrëveshja, e cila u braktis nga Uashingtoni në vitin 2018, vendosi kufizime në aktivitetet bërthamore të Iranit, duke zgjatur në mënyrë efektive kohën e nevojshme për Teheranin për të zhvilluar materiale të mjaftueshme të zbërthyeshme për një armë bërthamore, nëse vendos të bëjë diçka të tillë.

Irani hedh poshtë çdo pretendim për armë bërthamore.