Forma ikonike e artit të Jerusalemit afër 'kthimit' në Armeni

Pas një shekulli të evolucionit artistik në Lindjen e Mesme, arti i famshëm i qeramikës së armenianëve nga Jerusalemi, për herë të parë do të prodhohet edhe në Armeni.

Familja Balian do të bëhet përpunuesja e parë armene e qeramikës armene të Jerusalemit që "do të kthehet" në Armeni. Balian nuk dha një afat kohor, por tha se familja është në fazat e hershme të planifikimit të një “fabrike, muzeu dhe kafeneje, të gjitha në një”, që do të hapet në Ashtarak, në veriperëndim të Jerevanit.