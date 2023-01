Avokatët gjejnë dokumente të klasifikuara në ish-zyrën e Bidenit

Shtëpia e Bardhë më 9 janar e pranoi se avokatët e presidentit Joe Biden, kishin gjetur “një numër të vogël” të dokumenteve të klasifikuara në ish-zyrën e tij në një institut kërkimor në Uashington vjeshtën e kaluar.

Kjo ka nxitur një hetim të Departamentit amerikan të Drejtësisë, që mund të synojë të përcaktojë nëse duhet emëruar një këshilltar i posaçëm, si ai që hetonte keqpërdorimet e pretenduara të dokumenteve nga ish-presidenti Donald Trump.

Dokumentet u zbuluan në Qendrën Penn Biden në fillim të nëntorit.

Biden kishte hapur këtë institut pasi kishte përfunduar mandatin si nënpresident.

Shtëpia e Bardhë konfirmoi se është hapur një hetim dhe shtoi se do të bashkëpunojë me Departamentin e Drejtësisë dhe dokumentet i janë dorëzuar Administratës së Arkivave Kombëtare – agjenci që merret me të dhënat presidenciale.

Afërsisht janë gjetur 10 dokumenteve, tha një person që ka njohur me këtë çështje, raportoi Washington Post.

“Shtëpia e Bardhë po bashkëpunon me Arkivat Kombëtare dhe me Departamentin e Drejtësisë lidhur me zbulimin e atyre që duket se janë të dhëna të administratës Obama-Biden, përfshirë edhe një numri të vogël të dokumenteve të shënuara si të klasifikuara”, tha këshilltari i posaçëm i Bidenit.

Dokumentet u gjetën në Qendrën Pen Biden në fillim të nëntorit, pak kohë pasi prokurori i Përgjithshëm, Merrick Garland, emëroi këshilltar të posaçëm, Jack Smith, për të mbikëqyrur hetimin penal mbi mundësinë që Trump të ketë vepruar si duhet me qindra dokumente të klasifikuara që i kishte marrë në Mar-a-Lago pasi përfundoi mandatin presidencial. Zyrtarët thanë se hetimi për Trumpin nuk është nisur vetëm për shkak të shqetësimeve për mosveprimin e duhur me dokumente, por edhe për mundësinë e pengimit të drejtësisë apo të shkatërrimit të të dhënave.

Sa i përket rastit për Qendrën Penn Biden, Sauber tha se dokumentet u zbuluan nga avokatët personalë të presidentit, kur ata po paketonin dokumentet që mbaheshin në një kasafortë, teksa po përgatiteshin që të lironin zyrën në këtë qendër, të cilin Biden e kishte përdorur në vitin 2017 deri në momentin kur nisi fushatën presidenciale më 2020. Dokumentet u gjetën më 2 nëntor dhe Zyra e Këshilltarëve të Shtëpisë së Bardhë njoftoi Arkivat, tha Sauber. Ai shtoi se më pas agjencia për arkiva mori nën posedim dokumentet.

Prokurori i Përgjithshëm ka caktuar John R.Lausch Jr. – që ishte nominuar nga Trumpi – për të mbikëqyrur shqyrtimin e çështjes së dokumenteve të Bidenit, thanë dy persona që kanë njohuri me çështjen, raportoi Washington Post. Sipas kësaj media amerikane, edhe Byroja Federale e Hetimeve (FBI), po merr pjesë në këtë rast.

Sauber tha se dokumentet e Bidenit u gjetën nga avokatët e presidentit, të cilët në mënyrë vullnetare i dorëzuan tek autoritetet. Për dallim, në rastin e Trumpit, zyrtarët shtetërorë kishin kërkuar që ai t’i kthente dokumentet dhe kishin lëshuar edhe urdhëra ligjorë për këtë çështje. Më pas, avokatët e Trumpit dorëzuan 38 dokumente të klasifikuara, por FBI-ja gjeti mbi 100 dokumente të klasifikuara që nuk u ishin dorëzuar autoriteteve.