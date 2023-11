A i kontrollojnë talibanët kontrabandistët në kufirin Serbi-Hungari?

Prokuroria për Krim të Organizuar e Serbisë thotë për Radion Evropa e Lirë se nuk ka informacione se talibanët afganë dyshohet se “po marrin kontrollin e grupeve të trafikantëve me njerëz në kufirin serbo-hungarez”.

Kështu pretendon një raport i inteligjencës së Hungarisë, i cili u deklasifikua më 31 tetor, me kërkesë të Komisionit Parlamentar për Sigurinë Kombëtare të këtij vendi.

Në raport thuhet se “shërbimi sekret i talibanëve, si në mënyrë operative, ashtu edhe në atë organizative, i ka vënë nën kontroll grupet e kontrabandistëve nga Afganistani në Vojvodinë” - pjesa veriore e Serbisë.

Qëllimi i tyre, siç thuhet në raport, është që “t’i përdorin potencialisht të ardhurat nga kontrabanda e njerëzve për të financuar operacione terroriste”.

Dokumenti u hartua më 25 tetor nga Qendra Kombëtare Informative e Hungarisë - një agjenci qeveritare që merret me informacione për sigurinë kombëtare.

Duke iu përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë në lidhje me këtë raport, Qendra Shtetërore Hungareze për Luftimin e Terrorizmit tha se “nuk ka informacion në lidhje me planet për kryerjen e ndonjë akti terrorist, që do t’i kërcënonte drejtpërdrejt qytetarët e Hungarisë”.

Patrullat e përbashkëta policore pa koment

Derisa ikin nga luftërat dhe varfëria, mijëra njerëz në lëvizje qëndrojnë në zonën kufitare Serbi-Hungari, duke kërkuar mënyra për të kaluar kufirin në Bashkimin Evropian - shpesh me ndihmën e kontrabandistëve.

Raporti hungarez u publikua në një kohë të përplasjeve gjithnjë e më të shpeshta midis grupeve kontrabanduese që luftojnë për kontrollin e territoreve në zonë.

Pas të shtënave në qytetin Horgosh, më 27 tetor, policia serbe dhe ajo hungareze kanë rënë dakord për patrullime të përbashkëta në zonën kufitare.