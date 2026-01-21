Ndërlidhjet

Kryqëzimi i Arktikut

Grenlanda zë një pozicion strategjik mes dy rrugëve në zhvillim të transportit detar në Arktik – Kalimin Veriperëndimor dhe Rrugën Detare Veriore – si dhe mbikëqyr shtegun ujor GIUK, një grykë e rëndësishme detare.

RUSI

SHBA

Shkrirja e akullit të detit

(shtator 2025)

Oqeani

Arktik

Kalimi

Veriperëndimor

Rruga

Detare Veriore

Shtegu ujor

GIUK

GRENLANDË

ISLANDË

Oqeani Atlantik

KANADA

RUSI

SHBA

Shkrirja e akullit të detit

(shtator 2025)

OQEANI

ARKTIK

Kalimi

Veriperëndimor

Rruga

Detare Veriore

Shtegu ujor

GIUK

KANADA

GRENLANDË

ISLANDË

oQEANI atlANTIK

Grafika: REL
Burimi: National Geospatial Intelligence Center, National Snow and Ice Data Center, RUSI

