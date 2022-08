Shpëtimi i kuajve të egër të Rumanisë

Së fundi, të përballur me fotografitë dhe dokumentimin e Radios Evropa e Lirë të situatës së rëndë brenda Pyllit Letea dhe me banorët vendas që kërcënojnë se do të hedhin rërë duke penguar vetë puset e fjetura, zyrtarët e rezervatit kanë ndërmarrë aksion për pastrimin e rërës nga të dy burimet në mënyrë që ujërat nëntokësorë të dalin në sipërfaqe.

I rrethuar me gardh gati një dekadë më parë në një përpjekje të diskutueshme për të nxitur rritjen e fidanëve të plepit që do të mbronin ekosistemin dhe për të zhvilluar turizmin, qindra kuaj u penguan të arrinin në Liqenin Merhei, që ndodhet vetëm disa kilometra në perëndim, ose te ndonjë burim tjetër uji. “Në vend që të rrethohej vetë rezervati, i cili kishte për qëllim të mbronte kafshët e egra, kuajt dhe kafshët e tjera në pyll që tani janë të etura, u kapën”, tha për Shërbimin rumun të RFE/RL-së një vendas, i cili kërkoi të mos identifikohej.

Në mënyrë kundërthënëse, rreth një dekadë më parë, Autoriteti i Rezervës së Biosferës së Deltës së Danubit (ARBDD) dhe një organizatë jofitimprurëse lokale, bënë rrethimin me një gardh të gjerë, brenda të cilit kuajt mund të enden dhe të kullosin. Ideja ishte të sigurohej që flora e rrallë, fauna dhe insektet të mund të lulëzojnë në mijëra hektarë të Pyllit Letea të mbetur jashtë rrethojës.

Rezervati i deltës së Danubit prej 5.800 kilometrash katrorë është një parajsë e vëzhguesve të shpendëve që shtrihet në kufirin rumuno-ukrainas dhe siguron miliarda lei (njësia monetare rumune) nga turizmi.

Projekti prej dy milionë dollarësh u përfundua në vitin 2014 dhe prezantoi rreth 22 kilometra gardh të dyfishtë -- rrethojë me tela të lidhura në shtyllat e çimentos, të përforcuara me një pengesë tjetër me tela me gjemba -- për të kufizuar lëvizjen e kuajve në rreth 2.800 hektarë të pyllit prej 5.300 hektarësh dhe mban larg edhe bagëtinë e banorëve vendas. Rrethoja ndihmon gjithashtu në menaxhimin e ekoturizmit.

Dy gropa ujitje, ku gurgullojnë burimet e ujit nëntokësor, shtrihen pranë portave brenda rrethimit.



Rreziku nga thatësira

Rumania lindore në veçanti është goditur nga thatësira këtë vit, duke përmbysur parashikimet bujqësore për grurin, misrin dhe kulturat e tjera dhe duke penguar prodhimin e energjisë elektrike tashmë nën presionin e pasojave të pushtimit 6-mujor të Rusisë në Ukrainën fqinje.

Trafiku detar në Lumin Danub, një mjet shpëtimi ekonomik, është penguar gjithashtu pasi avullimi dhe temperaturat e ulëta ndikojnë në nivelet e ujit dhe shtretërit e lumenjve, duke kontribuar në një grumbullim të madh të anijeve këtë verë.

Në korrik, ministrja e Mjedisit, Barna Tanczos, paralajmëroi se thatësira po prek rreth tri të katërtat e popullsisë së Rumanisë prej rreth 20 milionë banorësh dhe u kërkoi banorëve ta kursejnë ujin.