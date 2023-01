4 Disa ditë pas fillimit të luftës, Nyka, një foshnjë 2-muajshe, dhe prindërit e saj u zhvendosën në bodrumin e mbushur me njerëz, i cili është stolisur me ikona fetare dhe një portret të poetit kombëtar të Ukrainës, Taras Shevchenko.



“Unë u bëra kumbar i saj”, thotë Pleshan me krenari. Ai kujton se ishte i vetmi që mund ta qetësonte foshnjën për të fjetur ndërsa bombat shpërthenin lart.