Mali i Zi e arreston një person të kërkuar nga SHBA-ja për krime kibernetike në favor të Iranit

Autoritetet malazeze e kanë arrestuar të enjten në Kotor një person të lidhur me Gardën Revolucionare të Iranit, të cilin Shtetet e Bashkuara e kërkojnë për sulme të organizuara hakerimi, mashtrim kompjuterik dhe vjedhje identiteti.
Ministria e Punëve të Brendshme e Malit të Zi e identifikoi të arrestuarin si një 39-vjeçar me shtetësi të dyfishtë, turke dhe iraniane, dhe me iniciale A.B.
Ai konsiderohet objektiv me profil të lartë, sipas njoftimit.
Ai u arrestua për ta siguruar praninë e tij në procedurën penale që po zhvillohet kundër tij në Gjykatën e Lartë në Nju Jork, për disa akuza.
Sipas njoftimit, ai akuzohet për tri vepra penale: konspiracion për kryerjen e mashtrimit kompjuterik dhe hakerimit, si dhe vjedhje identiteti, ku që nga viti 2013, si bashkëpunëtor i një subjekti juridik nga territori i Iranit, ka kryer sulme masive hakerimi ndaj infrastrukturës së SHBA-së, ndaj mbi 150 universiteteve në SHBA, duke shkaktuar dëm që vlerësohet mbi 3.4 miliardë dollarë.
Të dhënat e vjedhura, si dhe qasja në llogaritë universitare të komprometuara, janë përdorur në favor të Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) dhe përdoruesve të tjerë iranianë, përfshirë universitete me seli në Iran, thuhet në njoftim.
IRGC-ja është forcë ushtarake elitare e Iranit që i përgjigjen drejtpërdrejt udhëheqësit suprem.
Sipas ekspertëve, siguria dhe zhvillimet politike në Iran pas vdekjes së ajatollah Ali Khamenei kanë lejuar që IRGC-ja të luajë rol qendror në çështjet e brendshme dhe të jashtme të vendit.
Ministria e Punëve të Brendshme e Malit të Zi bëri tëe ditur gjithashtu se ekipi për kërkime ndërkombëtare i NCB Interpol Podgoricës dhe INTERPOL kanë bashkëpunuar gjatë tri vjetëve të fundit për lokalizimin dhe arrestimin e shtatë personave në Mal të Zi.
“Këta persona janë kërkuar nga FBI dhe organet gjyqësore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Të gjithë janë lokalizuar dhe arrestuar brenda një kohe shumë të shkurtër, në bazë të shkëmbimit të saktë të të dhënave të inteligjencës nga FAST ekipi në territorin tonë”, thuhet në njoftim.
I dyshuari i arrestuar të enjten do të dërgohet brenda afatit ligjor te gjyqtari hetues i Gjykatës së Lartë në Podgoricë për procedurë të mëtejshme lidhur me ekstradimin e tij tek autoritetet kompetente të SHBA-së.
Radio Evropa e Lirë i është drejtuar Ministrisë së Punëve të Brendshme të Malit të Zi, si dhe FBI-së për më shumë informacione mbi këtë rast.