Mijëra njerëz nisen në Marshin e Paqes në kujtim të viktimave të gjenocidit në Srebrenicë

Disa mijëra pjesëmarrës u nisën në këmbë nga Nezuku, pranë Tuzllës, për “Marshin e Paqes” prej rreth 100 kilometrash drejt Srebrenicës, për të bërë homazhe për viktimat e gjenocidit të kryer në vitin 1995 në zonën e mbrojtur të Organizata e Kombeve të Bashkuara.
Ata do të ecin për tri ditë përgjatë të njëjtave shtigje nëpër të cilat banorët e Srebrenicës, në korrik të vitit 1995, u përpoqën të shkonin drejt territorit të lirë në Tuzllë ose Klladanj.
Është planifikuar që ata të mbërrijnë në Potoçari në mbrëmjen e 10 korrikut, ndërsa më 11 korrik të marrin pjesë në shënimin e përvjetorit dhe në ceremoninë e varrimit kolektiv në varrezat e Qendrës Memoriale të Srebrenicës në Potoçari.
“Marshi i Paqes” organizohet që nga viti 2005 dhe numri i pjesëmarrësve rritet çdo vit.
Qëllimi i kësaj ngjarjeje është ndërtimi, forcimi dhe ruajtja e kulturës së kujtesës për gjenocidin e kryer ndaj boshnjakëve në Srebrenicë.
Këtë vit, në Qendrën Memoriale të Srebrenicës në Potoçari do të varrosen 10 viktima të gjenocidit të Srebrenicës.
Viktima më e re është Senad Jusiq, i lindur në vitin 1975. Ai u zhduk në korrik të vitit 1995 në zonën e Bratuncit, ndërsa mbetjet e tij mortore u zhvarrosën në vitin 2022.
Viktima më e moshuar është Ramo Dautoviq, i lindur në vitin 1939, i cili u zhduk në zonën e Zvornikut.
Deri më tani, në Qendrën Memoriale të Srebrenicës në Potoçari janë varrosur 6.772 viktima të gjenocidit të Srebrenicës, ndërsa rreth 250 të vrarë janë varrosur në vende të tjera, sipas kërkesës së familjeve të tyre. Mbi 1.000 persona nga Srebrenica dhe komunat përreth vazhdojnë të figurojnë të zhdukur.
Në Srebrenicë dhe zonat përreth, në korrik të vitit 1995, forcat e Ushtrisë së Republikës Sërpska vranë më shumë se 8.300 boshnjakë.
Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë në vitin 2007 nxori një aktgjykim, në të cilin konstatoi se në korrik të vitit 1995, në Srebrenicë, e cila atëherë ishte zonë e mbrojtur e OKB-së, Ushtria e Republikës Sërpska kreu gjenocid.
E njëjta gjykatë e shpalli Serbinë përgjegjëse për mosparandalimin e gjenocidit dhe konstatoi se ajo kishte shkelur detyrimin për të ndëshkuar autorët e gjenocidit.
Para gjykatave të ndryshme, deri më tani më shumë se 50 persona janë dënuar me rreth 700 vjet burgim për gjenocid dhe krime lufte në Srebrenicë.
Me burgim të përjetshëm janë dënuar, ndër të tjerë, ish-presidenti i Republikës Sërpska, Radovan Karaxhiq, dhe komandanti i ushtrisë së këtij entiteti, Ratko Mlladiq.