Rumunët bëjnë automjete të blinduara për Ukrainën

Një flotë automjetesh të blinduara, të frymëzuara nga vdekja e një ushtari ukrainas, po ndërtohet me porosi falë donacioneve nga Rumania.

Hossu thotë se një spital i blinduar i lëvizshëm u parashikua për herë të parë nga një mik ukrainas, i njohur me nofkën e tij ushtarake Angel.

Në luftën e Ukrainës shumë raste të vdekjes ndodhin gjatë transportimit të ushtarëve të plagosur rëndë nga pozicionet e vijës së parë drejt spitaleve, të cilat shpesh janë larg nga llogoret. Një nga ato raste ishte miku i ngushtë i Hossus, Oleg Gubal, i cili vdiq nga plagët në nëntor të vitit 2022 derisa ishte duke u transportuar brenda një automjeti që Hossu e kishte blerë me donacionet e rumunëve.

"Ai vdiq në rrugë nga vija e frontit për në spitalin më të afërt. Pra, nëse ky [spital i lëvizshëm i blinduar] do të kishte ekzistuar atëherë, ai do të kishte një shans për të mbijetuar", thotë rumuni.

Pas vdekjes së ushtarit ukrainas, Hossu thotë se u ndie i detyruar të përkujtonte mikun e tij. Kompleksi i autobusëve të blinduar do të mbajë emrin e ushtarit të rënë ukrainas.

Spitali i blinduar "Oleg Gubal" do të shoqërohet nga ky kamion, i cili ka një ndarje të blinduar në pjesën e pasme për mjekët dhe infermierët që të bëjnë dush dhe të flenë. Kamioni do të ngjyroset me të njëjtën ngjyrë ushtarake si autobusi.

Hossu thotë se kompania e makinave me porosi në Kiev që po i ndërton automjetet, nuk e ka faturuar atë për asgjë përtej pagave të punëtorëve të përfshirë. “Pronari ka probleme shëndetësore që e pengojnë të luftojë, ndaj dëshiron të ndihmojë në këtë projekt si kontribut i tij”.