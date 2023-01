Nëpër autostradën e Malit të Zi të ndërtuar me kredi nga Kina

Kjo rrugë e re dhe moderne, thotë ajo, ua ka ndryshuar jetën banorëve të kësaj zone dhe atyre që kanë biznese përgjatë autostradës, edhe me shkurtimin e kohës së udhëtimit, dhe ofron një alternativë ndaj rrugëve malore të mbipopulluara në vendin e vogël ballkanik me 620.000 banorë.

Por, autostrada e gjeti veten të njollosur në skandal dhe ende përballet me pyetje të vazhdueshme nëse 122 kilometrat e mbetura të rrugës do të përfundojnë ndonjëherë.

Projekti u tha që do të transformonte vendin në një qendër transporti për rajonin dhe do të forconte aktivitetin ekonomik.

Sipas planit origjinal fillestar të nënshkruar në vitin 2014, parashihej që 41 kilometrat e para – që u financuan nga një kredi nga Banka e Eksport-Importit të Kinës dhe u ndërtuan nga Korporata e Rrugëve dhe Urave të Kinës (CRBC) – do të ishin pjesë e një autostrade 163 kilometërshe që do të lidhte qytetin port malazez të Tivarit me Serbinë fqinje.

"[Autostrada] është e shtrenjtë, po, mirëpo neve na duhej kjo rrugë", tha Kovijaniq. "Nëse ata [janë në gjendje ta] lidhin këtë autostradë me Serbinë, [ajo] do të jetë më e mira".

Pavarësisht kësaj, sondazhet kanë treguar se vetëm një pakicë në Mal të Zi e sheh Kinën ose rrezikun financiar nga financimi i autostradës si shqetësim, me shumë njerëz që shpresojnë se kjo do t'i japë nxitje ekonomike vendit.

Pyetjet rreth kostos totale dhe se si projekti do të gjeneronte të ardhura, e kanë shoqëruar gjithashtu projektin për autostradën që nga konceptimi i saj. Nën një qeveri të re në vitin 2021, Ministria e Investimeve Kapitale e Malit të Zi publikoi dy studime ndërkombëtare të fizibilitetit, më parë konfidenciale, të cilat sugjerojnë se kostoja e vlerësuar e fazës së parë të autostradës ishte shumë e ekzagjeruar. Njëri nga këto studime, i përpiluar nga kompania britanike, Scott Wilson Group, tha se ndërtimi do të kushtonte 570 milionë dollarë, pak më shumë se gjysma e kostos aktuale.

Megjithatë, shumë malazezë besojnë se autostrada mund të përmirësojë jetën e tyre.

Milan Kaleziq, i cili drejton një kompani për shëtitjen me automjete të turistëve në Podgoricë, thotë se shtrirja e rrugës do të jetë një nxitje për biznesin e tij duke lejuar qasje më të lehtë dhe më të drejtpërdrejtë në vendpushimet e skive dhe lidhje më të mira me fshatrat më të vogla në male, gjë që mund të çojë në më shumë turizëm me bazë komunitare në vend.

"Tani me autostradën e re, ndonjëherë i dërgoj mysafirët [në fshatrat që lidhen nga autostrada] vetëm për ushqim", tha ai. "Ndonjëherë shkoj vetë [ose] me familjen time vetëm për të ngrënë darkë".

Poshtë rrugës

Pavarësisht të gjithave, pyetja e madhe për autostradën është nëse ajo mund të përfundojë ashtu siç ishte konceptuar fillimisht.

Në ceremoninë e hapjes në korrik 2022, ku morën pjesë përfaqësues nga CRBC-ja dhe Ambasada kineze në Podgoricë, kryeministri Dritan Abazoviq foli shumë për potencialin e projektit.

“Ky investim padyshim do të hapë drejtime të reja zhvillimi dhe do t'i japë shtysën më të fortë ekonomisë vendase”, tha ai. "Autostrada është fillimi i lidhjes së përhershme të Malit të Zi me botën".