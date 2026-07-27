Dy motra 20-vjeçare në Iran gjykohen për një rast të lidhur me protestat e janarit
Gjashtëmbëdhjetë persona përballen me akuza që lidhen me protestat e mbajtura në janar në qytetin iranian të Isfahanit, gjatë të cilave u vra një kolonel i Gardës Revolucionare të Iranit. Mbrojtësit e të drejtave të njeriut kanë ngritur dyshime serioze për ligjshmërinë e procesit gjyqësor, përfshirë edhe akuzat ndaj dy motrave binjake 20-vjeçare, Taraneh dhe Romina Rahimi. Burime në Iran i thanë Radios Farda të Radios Evropa e Lirë se autoritetet kanë përdorur torturë për të nxjerrë rrëfime nga të akuzuarit. Po ashtu, ekziston frika se disa prej tyre mund të përballen me dënimin me vdekje. (Përgatitën: Valona Tela dhe Ibrahim Berisha)
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