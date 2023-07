Samitin e NATO-s në Lituani e mbrojnë "Patriotët" gjermanë

Liderët e shteteve anëtare të NATO-s do të takohen të martën në Vilnius, kryeqytetin e Lituanisë, me qëllim për t’i tejkaluar mospajtimet rreth përpjekjeve të Ukrainës për t’u bërë anëtare e aleancës. Në agjendën e takimit dyditor është edhe tentimi për ta shfuqizuar vendimin e Turqisë për bllokimin e Suedisë nga anëtarësimi në aleancë nga maji i vitit 2022. Siç ka raportuar Retuers, samiti dyditor i NATO-s do të mbikëqyret nga sistemet e raketave “Patriot” nga Gjermania, aeroplanë luftarakë dhe forca nga 17 shtete. (Përgatiti: Ekrem Idrizi)