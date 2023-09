Qyteti që duan ta ndërtojnë miliarderët

Pasi për vite të tëra kishte shmangur kritikat, Jan Sramek, ish-tregtar në bankën investuese Goldman Sachs i cili është në krye të kësaj përpjekjeje, së fundi lansoi ueb-faqen lidhur me projektin, California Forever. Aty thuhet se projekti ofron “një shans për një komunitet të ri, vende pune me pagë të mirë, ferma diellore dhe hapësirë” në Solano, një qark rural që gjendet midis San Franciskos dhe Sakramentos. Në këtë qark, aktualisht jetojnë 450.000 banorë.

Miliarderët e Luginës së Silikonit, që qëndrojnë prapa blerjes sekrete të tokave në Kaliforninë Veriore në vlerë prej 800 milionë dollarësh, më në fund kanë bërë publike disa detaje të planeve të tyre për ndërtimin e një qyteti të ri të gjelbër. Por, për të finalizuar këto plane, ata do të duhet të bindin votuesit skeptikë dhe liderët lokalë.

Një listë e sipërmarrësve dhe kapitalistëve të shquar të Luginës së Silikonit po mbështesin projektin, përfshirë filantropisten Laurene Powell Jobs, bashkëthemeluesin e LinkedIn Reid Hoffman, dhe sipërmarrësin kapitalist, Marc Andressen. The New York Times fillimisht kishte raportuar për grupin e investitorëve dhe për planet e tyre.

Ai po ashtu ka nisur të takohet me politikanë kyçë që përfaqësojnë zonën, të cilët kanë tentuar për vite të tëra, por nuk kanë pasur sukses, që të zbulojnë se kush qëndron pas kompanisë misterioze Flannery Associates LLC, që ka blerë sipërfaqe të mëdha toke, duke u shndërruar në pronarin më të madh të tokës në këtë qark.

California Forever, që është kompania amë e Flannery, ka blerë mbi 202 kilometra katrorë tokë bujqësore në Qarkun Solano që nga viti 2018, kryesisht në pjesën juglindore të qarkut. Parcelat e blera shtrihen nga Feirfilld deri në Rio Vista. Sipas ueb-faqes, Sramek u dashurua me zonën kur shkonte për peshkim atje dhe ai me bashkëshorten e tij së fundi ka blerë një shtëpi në këtë qark për familjen e tyre.

Një sondazh që banorët pranuan së fundi sugjeroi se krijimi i komuniteti me dhjetëra mijëra shtëpi dhe hapësira për ecje do të funksiononte me energji të gjelbër dhe është i financuar krejtësisht nga sektori privat.