'Si të mbijetojmë': Nis Dokufest-i në Prizren

Festivali që ka nisur më 5 gusht, do të zgjasë deri më 13 gusht dhe përgjatë këtyre ditëve do të shfaqen 250 filma.

Ai ka thënë se është i kënaqur me numrin dhe cilësinë e filmave që do të shfaqen këtë vit nga Kosova, por edhe nga rajoni dhe bota.

“Këtë vit ne rikthejmë DOKUKIDS, një program i animuar për fëmijë dhe punëtoritë për filmimin e atyre filmave. Me ta do të punojnë instruktorë në ish-kampin ushtarak të KFOR-it. Kemi rikthyer edhe pjesën muzikore të festivalit. Diskutimet në panel do të mbahen çdo ditë nga ora 17:00”.

“Kam qëndruar në festivalet më prestigjioze të botës. Prandaj pohoj me përgjegjësi se Dokufest-i është një festival unik. Nuk ka askund një atmosferë të tillë si këtu në Prizren. Kjo është arsyeja pse ne jemi gjithnjë e më të njohur në botë. Nuk jam i vetmi që e them këtë. Këtë e thonë shumë (punëtorë filmi) që kanë qëndruar në Prizren gjatë festivalit”, ka thënë me krenari Karahoda.

“Për këto nëntë ditë, sa zgjat festivali, ne bëjmë biznes më të mirë dhe marrim një lloj injeksioni financiar. Do të thotë shumë për ne”, ka thënë Arsim Futko, pronari i një biznesi, në një bisedë me Radion Evropa e Lirë.

Linda Llulla flet po ashtu për pjesën financiare.

Sipas saj, të dhënat e Institutit për Studime të Avancuara (GAP) me seli në Prishtinë, qarkullimi i kapitalit në kohën sa mbahet festivali, shkon në rreth 5 milionë euro.

“Për momentin të gjitha hotelet e qytetit janë plot me mysafirë. Presim që sot dhe nesër të arrijë një numër edhe më i madh, kryesisht nga rajoni, por edhe nga vendet e Bashkimit Evropian dhe e gjithë bota. Ne kemi angazhuar edhe pronarë të shtëpive private për të dhënë me qira dhomat e tyre. Të gjithë ata që vijnë në Dokufest do të trajtohen me kujdes”, ka thënë Llulla.

Ndër festivalet më të famshme në botë

Nurkollari tregon se kur ai me ekipin e kanë nisur Dokufest-in në vitin 2001, nuk e kanë pasur idenë se ku do të përfundonte dhe si do të zhvillohej.