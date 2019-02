Njohjet e reja që s’po i vijnë Kosovës

Përkundër faktit se disa vende mund të kenë tërhequr aktin e njohjes, autoritetet në Prishtinë besojnë se janë 116 shtete që e kanë njohur Kosovën si shtet. Ky numër ishte prezantuar edhe një vit më parë, në shënimin e 10 vjetorit të pavarësisë.

Konfuzioni rreth numrit të njohjeve është shtuar pas fushatës diplomatike të Serbisë e orientuar drejt shfuqizimit apo anulimit të njohjeve të Kosovës nga shtete të caktuara.

Por, Fatmir Haxholli, këshilltar i ministrit të Punëve të Jashtme i Qeverisë së Kosovës, Behgjet Pacolli, tha për Radion Evropa e Lirë se për njëmbëdhjetë vjet, Kosova ka shënuar një sukses të konsiderueshëm në raport me shumë vende të tjera të cilat janë ë pavarura, ndonëse ka hasur edhe në vështirësi të mëdha.

“Kjo nuk do të thotë se tash ne duhet të ndalemi, por e them si Ministri, ne i ftojmë të gjitha institucionet që të koordinojnë veprimet me ne dhe të përkrahemi në të bërit diplomaci dhe politikë të jashtme në koordinim me MPJ-në dhe ministrin", tha Haxholli.

Qeveria e Kosovës ka kohë që ka aktivizuar mekanizmat e saj diplomatikë për t’u përballur me agresivitetin diplomatik të Serbisë, që po manifestohet jo vetëm me përpjekjet për të ndaluar njohjet e reja dhe pengesat për anëtarësimin e Kosovës në organizata e mekanizma ndërkombëtarë, por Beogradi po u kërkon vendeve të caktuara që të tërheqin njohjet e shtetit të Kosovës.

Haxholli, veç aktivitete të shumta, që siç tha ai, i ka bërë Ministria e Jashtme, ka veçuar hartimin e strategjisë për politikë të jashtme dhe veprimet për t'ju kundër përgjigjur siç thotë ai politikës agresive të Serbisë kundër Kosovës.

"Si Ministri e Jashtme dhe vet ministri Pacolli, kanë qenë të angazhuar në kundërvënie të fushatës të cilën e ka bërë Serbia, fushatë agresive që ka dashur ta dëmtojë dhe në vazhdimësi synon ta dëmtojë pozicionin ndërkombëtar të Kosovës duke pretenduar se ajo po arrin t'i prish disa nga njohjet", tha Haxholli. Sipas tij, aktet e çnjohjes për të cilat flasin zyrtarë të Beogradit, nuk ekziston si rregull në marrëdhëniet ndërkombëtare.

Njohësit e zhvillimeve politike thonë se në vitin 2018, Kosova nuk kishte arritur të fuqizojë subjektivitetin ndërkombëtar përmes njohjeve të shumta dhe ashtu sikurse edhe në vitin 2017, kur Kosova ka arritur vetëm një njohje të re për shtetit të saj.

Skënder Hyseni, ish-ministër i Punëve të Jashtme i Qeverisë së Kosovës, i cili i takon subjektit opozitar, Lidhja Demokratike e Kosovës , duke folur për Radion Evropa e Lirë, konsideron se që nga vendimi i Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë në favor të Kosovës, në rrafshin ndërkombëtar, diplomacia e Kosova e sidomos në dy , tre vitet e fundit ka degraduar.

"Mund ta quaj gjithçka por jo shërbim diplomatik konsisten më përmbajtje dhe shërbim diplomatik në shërbim të interesave dhe imazhit me të mirë të vendit. Kemi një përkeqësim të pozitës ndërkombëtare të Kosovës. Kemi shumë dështime viteve të fundit, kemi një regres që lë shumë hapësirë për diplomacitë kundërshtare të Kosovës që t'i pushtojnë ato hapësira ku ne nuk jemi prezent", tha Hyseni.

Hyseni tha se në vitin e fundit është vërejtur në masë një deficit i Kosovës në politikën e jashtme.

"Ka injorancë, ka inkompetencë dhe gjithsesi ka mungesë vazhdimësie që është për keqardhje", tha Hyseni.

Zyrtarët e Qeverisë së Serbisë kanë theksuar se gjatë vitit 2018 kanë qenë 12 shtete që i kanë tërhequr njohjet e tyre për Kosovën, ndërkohë që zyrtarët e Qeverisë së Kosovës, kanë hedhur poshtë një gjë të tillë, duke i cilësuar si propagandë agresive të Serbisë për ta dëmtuar subjektivitetin ndërkombëtar të Kosovës.

Ish- ministri Hyeseni, thekson se veprimet e Kosovës dhe dipmomacisë kundër fushatës së Serbisë duhet të jenë konstante dhe shumë aktive.

"Po shoh sorollatje, poshtë lartë në vende të ndryshme të botës, fotografime korridoreve, fotografime çasti për Facebook apo Instagram dhe krejt kjo është kthyer në një diplomaci Instagami e Facebooku, asgjë më shumë”.

“Nuk ka përmbajtje nuk ka substancë. Kurse të tërheqja e njohjeve, janë po këta bartës të diplomacisë së Kosovës sot që pretendoni dikur se do të sjellin shumë njohje dhe se do të bëjnë këtë e atë, por për fat të keq po ndodhe e kundërta", tha Hyseni.

Kosova si shteti më i ri evropian ende nuk e ka siguruar ulësen e saj në Organizatën e Kombeve të Bashkuara si dhe nuk e ka fituar mbështetjen unike të Bashkimit Evropian, ngase pesë shtete anëtare të BE-së, nuk e njohin atë si shtet.