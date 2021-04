Qeveria e Kosovës refuzon të komentojë detajet nga "non-paper"

Në Qeverinë e Kosovës, kanë refuzuar të komentojnë informacionet që përmban një “non-paper”, të cilën e kanë publikuar disa media në Kosovë, e që flet për për themelimin e të ashtuquajturit "distriktit autonom të Kosovës së Veriut" dhe për njohjen e integritetit dhe sovranitetit territorial mes Kosovës dhe Serbisë.

Gazeta "Koha Ditore" e publikoi një dokument, i cili u tha se është përgatitur nga Gjermania dhe Franca, si një inciativë e tyre për rinisjen e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, dhe përmbylljen e këtij procesi me një marrëveshje përfundimtare.

Ambasadat e Gjermanisë dhe Francës në Prishtinë, megjithatë kanë deklaruar që këto dy shtete nuk qëndrojnë prapa këtij dokumenti.

“Edhe Ambasada gjermane dhe Ambasada franceze janë deklaruar për këtë dokument duke e demantuar dhe u distancuar nga ai. Nuk kemi çfarë t'i shtojmë më shumë deklarimeve të tyre”, thuhet në përgjigjen e Qeverisë së Kosovës.

Ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Jorn Rohde, ka thënë “non-paper” i publikuar nga “Koha Ditore” është “fake news”.

Përmes një postimi në llogarinë e tij në Twitter, Rohde ka thënë se mund të ketë dokument, por se nuk është franko-gjerman, derisa ka shtuar se e përkrahin dialogun e udhëhequr nga Bashkimi Evropian dhe Miroslav Lajçak.

“I ashtuquajturi ‘non-paper’ franko-gjerman, i publikuar nga Koha Ditore është lajm i rremë. Mund të ketë dokument, por sigurisht që nuk është francezo-gjerman. Ne e përkrahim plotësisht dialogun e udhëhequr nga BE-ja dhe Miroslav Lajçak, siç e theksoi përsëri ministri i Jashtëm i Gjermanisë, (Heiko) Maas, të enjten e kaluar në Prishtinë”, ka shkruar Rohde në Twitter.

Po ashtu në Twitter, Ambasada franceze ka deklaruar se Franca dhe Gjermania nuk janë burimi i atij “non-paper” dhe se dy shtetet mbështesin ndërmjetësimin e dialogut nga Bashkimi Evropian.

“Franca dhe Gjermania nuk janë burimi i të ashtuquajturin ‘non-paper’ franko-gjerman të botuar sot në Koha Ditore. Ne mbështesim plotësisht ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, dhe mirëpresim përpjekjet e bëra në këtë drejtim nga përfaqësuesi special i ngarkuar për dialogun Beograd-Prishtinë, Miroslav Lajçak”, thuhet në reagim.

Kryeredaktori i "Kohës Ditore", Agron Bajrami, i është përgjigjur postimit në Twitter të ambasadorit gjerman, Rohde, duke thënë se "siç kemi thënë në artikull, supozohet se (dokumenti) është gjermano-francez... por, pikat që përshkruhen në këtë 'non-paper', fliten brenda dialogut të udhëhequr nga BE-ja".

Në anën tjetër, presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, ka deklaruar më 27 prill se “non-paper” i publikuar nga mediat në Prishtinë, e ka bërë dikush që është “shumë shumë i mençur”.

“Ka gjëra të cilat iu kishin pëlqyer serbëve, por aty është edhe një gjë, të pranohet pavarësia e Kosovës, e që është shumë serbët”, ka deklaruar Vuçiq gjatë një vizitë në jug të Serbisë.

Ai po ashtu shtoi se Beogradit nuk ia ka dorëzuar këtë dokument.

“Po shoh që të gjithë janë duke e demantuar, por më shumë shqetësime kam pasur me ‘non-paper’ të mëhershëm (i publikuar nga Qeveria sllovene) sepse këtë e ka shkruar dikush që është shumë i zgjuar”, tha Vuçiq.

Vuçiq tha se dyshon në një person si autore, por të cilën nuk e ka emëruar.

“Bëhet fjalë për një grua shumë të mençur sepse askush tjetër nuk do të mund të përpilonte atë”, tha Vuçiq.

Ai po ashtu shtoi se publikimi nuk është bërë pa arsye. Vuçiq tha se do t’i analizojë porositë për palën serbe dhe palën tjetër, por shtoi se për Serbinë është e papranueshme njohja e pavarësisë së Kosovës.

Në këtë dokument thuhet se Kosova e Serbia duhet të pajtohen që të themelohet një i ashtuquajtur “distrikt autonom i Kosovës Veriore”, me kompetenca vetëqeverisëse. Ai do të përfshinte komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës.

Po ashtu thuhet se Kisha Ortodokse Serbe do të këtë “status të privilegjuar”, ndërsa Serbia, pas ratifikimit të Marrëveshjes ligjërisht obliguese, obligohet se “nuk do ta pengojë anëtarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare dhe rajonale”.

Më herët gjatë prillit, mediat sllovene publikuan një dokument “non-paper”, që u tha se kryeministri slloven, Janez Jansha, i ka dërguar Këshillit Evropian. Në këtë dokument flitej lidhur me propozimin e supozuar të Janshës për ricaktimin e kufijve në Ballkanin Perëndimor, si një mënyrë për të zgjidhur problemin kronik ndërmjet gjashtë vendeve në rajon.

Sipas përmbajtjes që u publikua në media, bëhet fjalë për ricaktimin e kufirit të Kosovës dhe Serbisë, si dhe parashikohet mundësia e shkëputjes së entitetit të Republikës Serbe nga Bosnje e Hercegovina, bashkimi i pjesëve me shumicë shqiptare të Malit të Zi dhe Maqedonisë së Veriut me Shqipërinë, si dhe bashkimi i një pjese të Bosnje e Hercegovinës, pra, Hercegovinës perëndimore me Kroacinë.

Çfarë është “non-paper”?

Në gjuhën e institucioneve evropiane, “non-paper" është dokument joformal, zakonisht pa theksim të qartë, i cili ekspozohet në negociata të mbyllura brenda institucioneve të BE-së, veçanërisht në Këshillin e Ministrave, në mënyrë që të kërkohet marrëveshja për ndonjë çështje të kontestuar procedurale ose politike.

“Non-paper” është formë e zakonshme komunikimi e një ose më shumë anëtareve të BE-së rreth një çështjeje të caktuar.