Nxënësi vret katër persona në një shkollë të mesme në Turqi

Një nxënës i ka vrarë me armë zjarri të paktën katër njerëz, përfshirë tre bashkëmoshatarë, dhe i ka plagosur të paktën 20 të tjerë, në një shkollë të mesme në juglindje të Turqisë të mërkurën, thanë autoritetet.
Ky është rasti i dytë me të shtëna në shkollë në Turqi brenda dy ditësh.
Tre nxënës dhe një mësues humbën jetën në sulmin në provincën Kahramanmaras, tha guvernatori Mukerrem Unluer për gazetarët, duke shtuar se më pas sulmuesi qëlloi dhe vrau veten.
“Një nxënës i klasës së tetë erdhi me 5 armë dhe 7 karikatorë, të cilat besojmë se i përkisnin babait të tij, i cili është ish-oficer policie. Ai i mbajti armët në çantën e tij dhe hyri në dy klasa ku ndodheshin nxënës të klasës së pestë, duke shkaktuar vdekje dhe plagosje pa dallim”, tha Unluer.
Nxënësit e klasës së tetë në Turqi zakonisht janë 13 ose 14 vjeç, ndërsa ata të klasës së pestë janë 10 dhe 11 vjeç.
Guvernatori shtoi se katër nga të plagosurit janë në gjendje të rëndë dhe po iu nënshtrohen ndërhyrjeve kirurgjikale si pasojë.
Të shtënat në shkolla janë shumë të rralla në Turqi.
Pamje të paverifikuara treguan disa nxënës duke u hedhur nga dritaret e katit të dytë të shkollës ndërsa dëgjoheshin të shtëna me armë. Pamje të tjera të paverifikuara nga kamerat e sigurisë treguan sulmuesin duke qëlluar dy nxënës që po ecnin në një korridor.
Pamjet televizive nga oborri i shkollës të mërkurën treguan ambulanca që mbërrinin në vendngjarje, ku policia dhe turma njerëzish ishin mbledhur pranë hyrjes.
Ministri i Drejtësisë, Akin Gurlek, tha në platformën X se ka nisur një hetim për sulmin.
Të martën, një ish-nxënës hapi zjarr në një shkollë në provincën juglindore Sanliurfa, duke plagosur të paktën 16 njerëz, përfshirë nxënës dhe mësues, përpara se ta vriste veten.