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Ozempic dhe përdorimi i tij për dobësim: Çfarë duhet ditur?

Ozempic dhe përdorimi i tij për dobësim: Çfarë duhet ditur?
Bashkëngjite
Ozempic dhe përdorimi i tij për dobësim: Çfarë duhet ditur?

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Ozempic-u, ilaç i shpikur për trajtimin e diabetit, po përdoret gjithnjë e më shumë për humbje peshe, duke ngritur debat për efektet e tij. Endokrinologu Genc Shala thotë në podkastin 5 pyetje të Radios Evropa e Lirë se semaglutidi është efektiv vetëm kur përdoret sipas kritereve mjekësore, ndërsa përdorimi pa recetë mund të sjellë rreziqe serioze.

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