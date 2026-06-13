Ozempic dhe përdorimi i tij për dobësim: Çfarë duhet ditur?
Ozempic-u, ilaç i shpikur për trajtimin e diabetit, po përdoret gjithnjë e më shumë për humbje peshe, duke ngritur debat për efektet e tij. Endokrinologu Genc Shala thotë në podkastin 5 pyetje të Radios Evropa e Lirë se semaglutidi është efektiv vetëm kur përdoret sipas kritereve mjekësore, ndërsa përdorimi pa recetë mund të sjellë rreziqe serioze.
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