Pandemia rrit interesimin e qytetarëve që të përdorin biçikletat për transport

Aktivistët për mbrojtjen e ambientit në Maqedoninë e Veriut thonë se pandemia e koronavirusit, ka dhënë mësime lidhur me zgjidhjen e problemeve, sa i përket ndotjes së ajrit dhe njëra nga to, sipas tyre, është përdorimi i biçikletave si mjet transporti.

Elena Nikollovska nga Qendra për hulumtim dhe informim për mjedisin jetësor, thotë se shfaqja e koronavirusit, në masë të caktuar ka ndërgjegjësuar qytetarët dhe autoritetet, për rëndësinë e ruajtjes së ambientit dhe për atë që ajo e quan “rimëkëmbje të gjelbër”.

“Rimëkëmbja e gjelbër do të thotë shfrytëzim ekonomik i resurseve natyrore, shfrytëzim i resurseve në pajtim me natyrë, që do të thotë të mos bëjmë shkatërrimin e tyre, por vetëm t’i shfrytëzojmë ato që t’i kemi edhe për nesër. Rimëkëmbja e gjelbër do të thotë edhe ndryshim të shprehive të përditshme – ndryshim në sektorin e transportit”.

“Fushata e realizuar gjatë këtyre ditëve “Në biçikleta”, që e pranoi edhe Qyteti i Shkupit, është e shkëlqyer dhe e tillë duhet të jetë edhe rimëkëmbja e gjelbër. Sektori i transportit ishte shkaktar i madh i ndotjes së ajrit, për shkak se kemi automjete të vjetra. Tani duhet të kthehemi kah transporti i qëndrueshëm – me biçikleta, ecja në këmbë – por, duhet të bëhet edhe planifikimi i qytetit, që të ketë hapësirë për të bërë një gjë të tillë”, thotë Nikollovska.

Ndërkaq, Bekim Laçi, i cili për një kohë të gjatë merret me çiklizëm, thotë për Radion Evropa e Lirë se autoritetet duhet të investojnë që të ketë trase të veçanta për qarkullimin e personave që përdorin biçikletat.

“Te ne problemi më i madh është se njerëzit ende kanë frikë që të përdorin biçikletat si mjet transportues, për shkak se u ekspozohen rreziqeve të ndryshme, siç është përplasja me automjetet, pasi në masë të madhe mungojnë korsitë për biçikleta, sidomos në qytetin e Shkupit. Kjo është arsyeja se pse një pjesë e madhe e qytetarëve ngurojnë të përdorin biçikletën si mjet transporti edhe pse më duhet të theksoj që kohëve të fundit, të dhënat flasin për rritje të dukshme të përdorimit të biçikletave si mjet transporti”, thotë Laçi.

Nga qyteti i Shkupit theksojnë se në tre vjetët e fundit, janë ndërtuar mbi 30 kilometra shtigje të reja për biçikleta. Po ashtu, thuhet se gjatë kësaj kohe, autoritetet lokale kanë subvencionuar blerjen e 10 mijë biçikletave, me qëllim që të zëvendësohet përdorimi i automjeteve me biçikleta.

Valon Saliu, zëdhënës në qytetin e Shkupit, thotë për Radion Evropa e Lirë se interesimi i qytetarëve për të përdorur biçikletat si mjet transporti, ka shënuar rritje, si pasojë e rrethanave që ka shkaktuar koronavirusi.

“Koronavirusi i fenomen më vete ka efektin e vet dhe kjo stimulon njerëzit që deri më tani kanë përdorur autobusin, që të përdorin biçikletën si mjet transportues”, thotë ai.

Edhe zëvendësministri i Mjedisit Jetësor, Jani Makraduli thotë se masat që janë ndërmarrë për të parandaluar përhapjen e koronavirusit, edhe në të ardhmen mund të zbatohet. Ai thotë se pandemia e koronavirusit dëshmoi se shumë punë në sektorë të ndryshëm mund të kryhen në distancë, pa pasur nevojë që njerëzit të shkojnë në zyre duke përdorur automjete për transport.

“U dëshmua se disa punë mund t’i kryejmë edhe prej shtëpisë, një ditë në javë mund të punojmë nga shtëpia. Mundemi që një ditë pune në javë të shkojmë në punë me biçikleta dhe të mos shfrytëzojmë automjetet”, tha ai, duke shtuar se qeveria ka propozuar uljen e taksave doganore për biçikletat elektrike dhe subvencionimin e tyre, me qëllim që të stimulojë njerëzit që t’i përdorin ato.

Bekim Laçi thotë se ndalesa e qarkullimit të automjete një ditë gjatë javës, mund të jetë një fillim i mbarë, por sipas tij, nuk është zgjidhje e përhershme.

“Ndalesat e qarkullimit të automjeteve një ditë në javë do të ishte një sinjal i mbarë, por kjo nuk paraqet zgjidhjen që e kërkojnë çiklistët, përkatësisht ata qytetarë që e përdorin biçikletën si mjet transporti. Ka shumë njerëz që pesë ditë në javë shkojnë në punë me biçikleta. Prandaj, e vetmja zgjidhje është ndërtimi i shtigjeve për biçikleta”, thotë ai.

Ndryshe, organizatorët e fushatës “Në biçikleta”, ka theksuar se qyteti i Shkupit duhet të angazhohet seriozisht që transportin urban ta zëvendësojë me përdorimin e biçikletave nga qytetarët. Sipas tyre, në kohën kur vendi ende po përballet me koronavirusi, autobusët mund të jenë vend ku ky virus mund të shndërrohet në vatër të infeksioneve.