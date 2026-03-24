Pikat kyç të botës për naftën
Rreth 20 për qind e tregtisë botërore të naftës kalon përmes Ngushticës së Hormuzit. Në përgjithësi, rreth 60 për qind e transportit global të naftës kalon përmes shtatë nyjeve të ngushta kritike.
Ngushticat daneze
4.7%
Ngushticat turke
3.5%
Kanali i
Suezit,
tubacioni
SUMED
4.7%
Ngushtica e
Hormuzit
20%
Ngushtica e
Malakës
22.2%
Bab al-Mandab
4%
Kanali i Panamasë
2.2%
