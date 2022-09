Çarje brenda BDI-së

Grupi i përbërë nga 20 zyrtarë të lartë të Bashkimit Demokratik për Integrim, në mesin e të cilëve edhe dy deputetë dhe kryetarë komune, që gjatë vikendit i ka dërguar letër kryetarit të partisë, Ali Ahmeti, për të vepruar në drejtim të çlirimit të partisë nga individë të caktuar, të hënën nuk ka dashur të përgjigjet se cilët do të jenë hapat e mëtejmë të tyre.



“Ne nuk do të heqim dorë nga kërkesat tona, sepse nuk do të bëjmë kompromis me zgjedhjen demokratike të organeve të partisë, si shtyllë bazë mbi të cilën ndërtohet zhvillimi subjekteve politike në çdo vend me demokraci të zhvilluar”, ka thënë shkurt për Radion Evropa e Lirë në kushte anonimiteti një nga 20 të nënshkruarit.



Të shtunën grupi prej 20 zyrtarëve të lartë të BDI-së, parti kjo e cila ka dalë nga Ushtria Çlirimtare Kombëtare pas konfliktit të vitit 2001 në Maqedoninë e Veriut, e që për gati dy dekada është pjesë e pushtetit, të shtunën i kanë dërguar një letër liderit të kësaj partie duke kërkuar, siç kanë theksuar “kthimin e BDI-së në misionin e nisur 18 vjet më parë”.



“Në BDI gati për dy vite nuk ekzistojnë dhe nuk themelohen organet statutare partiake! Si pasojë e kësaj, vendimmarrja politike është bërë pronë individuale! Nuk ka debat dhe konsultime me bazat partiake! Zgjedhjet kadrovike janë shndërruar në privilegje të individit Artan Grubi! Nuk ka llogaridhënie për punën e Qeverisë dhe programin politik për gati dy vjet”, thuhet veç tjerash në këtë letër.



Aty po ashtu i kërkohet kryetarit të BDI-së, Ali Ahmeti, që të shfrytëzojë autoritetin e vet politik dhe statutar për gjetjen e një zgjidhjeje për ruajtjen e unitetit partiak.



Por, Ahmeti ka thënë se partia e tij ka ngritur struktura të qëndrueshme me bazë të fortë.



“Shumica e BDI-së që nuk është anarki, do rregull, do debat të qetë dhe shkencor. Dhe, për këtë debati është i hapur, institucionet janë të gjitha funksionale dhe do të punojmë e veprojmë sipas agjendave të përcaktuara”, ka deklaruar Ahmeti, një ditë pasi ka marrë letrën e grupit të pakënaqur.



Ahmeti ka qenë i prerë se Bashkimi Demokratik për Integrim mundet pa këdo qoftë.



“Bashkimi Demokratik për Integrim ka ngritur struktura të qëndrueshme që mund të funksionojnë pa Ali Ahmetin, pa Blerim Bexhetin, pa Musa Xhaferin, pa Izet Mexhitin. Do të thotë ky është investim kombëtar dhe ky investim kombëtar ka bazë të fortë dhe përkrahje të fortë”, ka thënë Ahmeti.

A rrezikohet qëndrueshmëria e Qeverisë nga fraksioni i paraqitur në BDI?

Xhelal Neziri nga Qendra për Hulumtime SCOOP, thotë për Radion Evropa e Lirë se debatet brenda për brenda kësaj partie zhvillohen rreth zgjidhjeve kadrovike dhe ideologjisë së partisë.



“Kur bëhet fjalë për problemin që lidhet me BDI-në, këtu nuk kemi të bëjmë me një manovrim ndryshe për sa i përket orientimit të partisë, për sa i përket politikave të programit të saj, por kemi të bëjmë për pakënaqësi rreth politikave kadrovike”, thotë Neziri.



Albert Musliu nga Qendra për zhvillim demokratik, duke komentuar faktin se në mesin e grupit të pakënaqur me funksionimin e BDI-së janë të nënshkruar dhe dy deputetë, konsideron se pas kësaj, shumica vihet para sfidës për sigurimin e numrave, porse jo edhe rënies së Qeverisë.



Shumica parlamentare aktualisht përbëhet nga 64 deputetë, kundrejt të paktën 61 aq sa nevojiten.



“Në aspektin teorik çdo gjë mund të ndodhë. Por, rënia e Qeverisë është më pak e besueshme për shkak se edhe ky grup i pakënaqur nuk e ka për qëllim rrëzimin e Qeverisë, por organizimin më efikas të partisë së tyre në aspektin ideologjik. Kështu që mendoj se realisht nuk rrezikohet Qeveria nga rrëzimi”, thotë Musliu.

Por, me këtë qëndrim nuk pajtohet Sefer Seimi. Ai thotë se pavarësisht se pa këta dy deputetë, shumica parlamentare është me 62 deputetë, kokëfortësia e Ali Ahmetit mund t’u japë krahë partive të tjera që janë pjesë e Qeverisë e që në shumë raste kanë shprehur pakënaqësinë e tyre për politikën e Qeverisë dhe tani vota e tyre bëhet vendimtare për qëndrueshmërinë e partisë.



“Nëse merren parasysh lëvizjet që shkaktohen në partitë e tjera politike, kryesisht ato të voglat që janë pjesë e Qeverisë, krahas kësaj që ndodh tash në Bashkimin Demokratik për Integrim, mund të vihet në pikëpyetje, jo vetëm funksionimi normal i Kuvendit, por edhe mbijetesa e Qeverisë”, konsideron Selimi.



Ndryshe, partia maqedonase Lidhja Social Demokrate e Maqedonisë, beson se shumica parlamentare është e qëndrueshme pavarësisht përplasjeve brenda Bashkimit Demokratik për Integrim, përkatësisht faktit se pjesë e fraksionit janë dhe dy deputetë.

Partiaë shqiptare në opozitë, Aleanca për Shqiptarët, konsideron se problemi është shumë i thellë dhe se kjo mund të çojë në ndarjen e kësaj partie, duke vënë në pikëpyetje dhe stabilitetin e Qeverisë.