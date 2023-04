Gjenerali Petraeus: Ushtria ruse s’ka organizim

Gjenerali i pensionuar i ushtrisë amerikane, David Petraeus, pret që ofensiva që po përgatisin ukrainasit për fund të pranverës ose fillim të verës, të jetë “shkatërruese” për ushtrinë ruse, sidomos në disa zona.

Duke folur në një intervistë për Shërbimin gjeorgjian të Radios Evropa e Lirë, ai thotë se njësitet ukrainase po stërviten në Gjermani, Poloni, Mbretëri të Bashkuar dhe gjetkë, dhe do të aftësohen për operacione të kombinuara në fushëbetejë.

Sipas tij, rusët, thjesht, “i hedhin ushtarët, nuk kanë koherencë, nuk kanë organizim”.

Ushtria ruse “nuk është një organizatë që mëson, ajo nuk i pranon paraprakisht mangësitë”, thotë Petraeus, i cili ka shërbyer si komandant i forcave amerikane në Irak dhe Afganistan dhe si drejtor i CIA-s.

Radio Evropa e Lirë: Në cilën pikë gjendet lufta në Ukrainë?

David Petraeus: Jemi në pritje të ofensivës së Ukrainës - në fund të pranverës ose fillim të verës - e cila do të përfshijë tanke perëndimore dhe njësite të trajnuara, që do t’i mundësojnë Ukrainës, për herë të parë, të realizojë operacione të kombinuara. E kam fjalën për përdorimin e tankeve së bashku me këmbësorinë. Forca të reja ukrainase janë duke u trajnuar dhe pajisur në Gjermani, Poloni, Mbretëri të Bashkuar.

Radio Evropa e Lirë: Cili do të jetë rezultati përfundimtar i kundërofensivës ukrainase?

David Petraeus: Mendoj se do të jetë i dyfishtë. Së pari do të sigurohet që rusët të mos jenë në gjendje ta përforcojnë ose ta rifurnizojnë Krimenë përmes pjesës juglindore të Ukrainës - pra ta shkëpusin atë linjë tokësore të komunikimit - dhe, së dyti, do t’i shkatërrojnë forcat ruse në një zonë më të gjerë të Ukrainës jugore.

Radio Evropa e Lirë: Më lejoni t’ju pyes konkretisht për Bahmutin - gjenerali amerikan, Mark Milley, ka thënë se ukrainasit e kanë kthyer atë në një thertore për rusët. A mund të ketë qenë ky plani ukrainas gjatë gjithë kohës?

David Petraeus: Nuk e di nëse ka qenë gjatë gjithë kohës, por me kalimin e kohës është bërë e qartë. Në fillim, besoj se edhe ukrainasit kanë vlerësuar se Bahmuti nuk ka rëndësi gjeografike. Nuk është një qendër e madhe hekurudhore apo rrugore, siç janë disa vende të tjera. Por, më vonë, mendoj se kanë arritur ta shohin vlerën e mbrojtjes së një zone urbane kundër një force që ka qenë shumë joprofesionale. Humbjet kanë qenë marramendëse. Fitimet kanë qenë në rritje, por tepër të kushtueshme.

Gjithashtu, mendoj se me kalimin e kohës, presidenti [i Ukrainës, Volodymyr] Zelensky e ka kuptuar qartë nevojën për të mos i dhënë Rusisë asgjë që mund ta portretizojë si fitore.

Fotogaleri Beteja disamujore për Bahmutin Pas muajsh të tërë të sulmeve brutale të udhëhequra nga grupi i mercenarëve rusë, Wagner, ushtria ukrainase ka pretenduar se situata në qytetin lindor të Bahmutit, është stabilizuar. Sulmet ruse për marrjen e kontrollit të këtij qyteti, që gjendet në rajonin e Donjeckut, kanë nisur gushtin e vitit të kaluar. Shpërndajeni në Facebook

Shpërndajeni në Twitter



Dërgoje me email



Radio Evropa e Lirë: A është kjo arsyeja përse rusët këmbëngulin ende atje?

David Petraeus: Kur dërgoni ushtarë valë pas vale, ata nuk kanë alternativë. Ata [rusët] nuk kanë forca të trajnuara mirë, nuk kanë më forca të pajisura mirë, nuk kanë stërvitje kolektive të njësive, siç kanë forcat ukrainase.

Mendoj se është shumë e rëndësishme që vëzhguesit të kuptojnë se forcat ukrainase që do të udhëheqin ofensivën këtë pranverë dhe verë, nuk janë të angazhuara tani në vijën e frontit në Ukrainë. Ato po stërviten në Gjermani, Poloni, Mbretëri të Bashkuar dhe gjetkë. Dhe, me kalimin e kohës, do të arrihen kushtet për operacione të kombinuara. Rusët nuk e kanë bërë këtë. Ata, thjesht, i hedhin ushtarët, nuk kanë koherencë, nuk kanë organizim.

Radio Evropa e Lirë: Ju keni udhëhequr një pushtim... Nga perspektiva e pushtimit, cilat janë tri gabimet e mëdha që i ka bërë Rusia në këtë luftë?

David Petraeus: Në nivelin më të lartë, ata [rusët] i kanë nënvlerësuar plotësisht kapacitetet e Ukrainës. Ata nuk kanë arritur të krijojnë një fushatë të duhur dhe ta përgatisin forcën e tyre për ta realizuar atë fushatë. Përtej kësaj, nuk kanë pasur sisteme moderne komunikimi. Prandaj, gjeneralët janë vrarë vazhdimisht. Ata nuk i kanë trajnuar forcat e tyre. Ne e kemi ditur gjithmonë se atyre u mungon Korpusi i nënoficerëve profesionistë, që janë shtylla kurrizore e forcave tona në perëndim.

Radio Evropa e Lirë: Ekziston një besim se rusët gjithmonë fillojnë keq dhe më pas përmirësohen. Në tetor, ju keni thënë se realiteti me të cilin përballet [presidenti rus, Vladimir] Putin në fushën e betejës, është i pakthyeshëm. Gjashtë muaj më vonë - a ka ende shanse për Rusinë që të kthejë gjithçka, të mësojë dhe të përshtatet?

David Petraeus: Ushtria ruse nuk është një organizatë që mëson. Kur kam pasur privilegjin t’i komandoj forcat tona [amerikane] në Irak, në Afganistan dhe në Lindjen e Mesme, ne kemi vendosur të jemi një organizatë që mëson, kemi dalë me ide, strategji, taktika e kështu me radhë. Pra, duhet të ndërtoni një kulturë të të mësuarit. Kjo bëhet në shumicën e vendeve të NATO-s. Rusia, qartazi, nuk e ka bërë këtë. Ajo nuk është një organizatë që mëson. Ajo nuk i pranon paraprakisht mangësitë.

Unë, thjesht, nuk shoh se rusët mësojnë. Shoh ukrainasit që mësojnë, zhvillohen dhe bëhen gjithnjë e më të mirë. Dhe, kjo është arsyeja përse unë them se ata do të bëjnë atë që rusët nuk kanë arritur ta bëjnë: operacione të kombinuara.

Tani, ajo që duhet të theksoj është se Vladimir Putin ende nuk është i bindur se rusët nuk do të mund ta tejkalojnë Perëndimin. Ai ende mendon ashtu siç e thatë edhe ju, se rusët kanë pasur një fillim të tmerrshëm... Nazistët i kanë zmbrapsur, ushtria e Napoleonit i ka dëbuar, por në fund kanë fituar. Ai ende mendon se mund t’ia dalë me ukrainasit, evropianët dhe amerikanët në atë mënyrë si me ushtrinë e Napoleonit dhe nazistët. Ne duhet të sigurojmë që ukrainasit do t’ia dëshmojnë se ai e ka gabim.

Radio Evropa e Lirë: Në termat politikë, a mund të themi se Rusia po e humb këtë luftë?

David Petraeus: Lufta nuk ka përfunduar ende. Është në vazhdim e sipër. Ukraina ka shënuar disa fitore të jashtëzakonshme, por rusët ende kontrollojnë pothuajse 20% të territorit, kështu që kjo është ende në vazhdim. Kërkon mbështetje të vazhdueshme, vendosmëri të vazhdueshme, jo vetëm nga ana e ukrainasve, por edhe nga ana e atyre që po i ndihmojnë ata.

Përgatiti: Valona Tela